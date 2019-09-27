新北市政府2018年完成中和納骨堂1樓大廳及停車場重新整修工程，提供民眾更好的追思環境，但納骨堂塔位使用率至今已達100％，無法容納其他的塔位。對此，新北市議員金瑞龍表示，將進一步會勘討論、要求擴建，解決民眾祭祀需求。

中和納骨堂於1981年興建，提供中和、永和以及土城等地民眾塔位需求使用，由於興建年代久遠，內部裝潢與環境不符合民眾需求，近年來陸續增設景觀水池及坡坎步道，以及粉刷納骨堂外觀改善環境。

民政局殯葬管理處2018年進一步改善環境，進行納骨堂室外地坪整平（停車場）、一樓大廳天花板、燈具及辦公設備更新等設施，整亮簡潔的祭祀大廳，提供祭拜家屬更好的環境。

然而，中和、永和、土城人口突破80萬人，納骨堂塔位至今使用率已達100％。金瑞龍表示，中和納骨堂設有骨灰22804位、骨骸7175位、牌位4136位，目前塔位已全部售出，民眾若有需求僅能另尋他處，對於中和、永和、土城民眾而言相當不便。

金瑞龍表示，民眾將骨骸安置他處，不僅費用較高，祭祀時也須舟車勞頓，如今中和納骨堂已改建，本會期將積極爭取「擴建」，在現有空間內評估是否可興建其他的納骨塔，藉此符合民眾的需求。

民政局表示，中和納骨堂基地依土地管制規定建蔽率，僅剩下約323平方公尺土地面積可使用，初步評估開發納骨塔空間受限；目前正研議無名主骨灰（骸）安置計畫，預計可釋出部分空間，另外，樹林生命紀念館及三峽生命紀念館為近5年內啟用的新納骨塔，建議民眾可前往申請使用。

(中時 )