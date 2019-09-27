搶改企業尾牙春酒商機，台北花園大酒店自10/1日起至明（2020）3/31日止推出「尾牙春酒旺年宴」，館內「會宴樓」並同步祭出「尾牙早鳥精省專案」，於10/31日前預定且預付訂金，週一至週五中午時段滿五桌，每桌7,999+10%，週一至週四全日時段，每桌8,999+10%，其他時段每桌12,999+10%起，消費滿10桌以上即贈送免費卡拉OK歡唱，消費滿30桌另加贈台北花園大酒店精緻客房住宿乙晚。

除中式桌菜，台北花園大酒店館內「六國餐廳」，亦提供企業自助百匯辦尾牙春酒，滿30位以上，平日(週一~週五)午餐、晚餐每599+10%，假日(週六、週日及國定假日)午餐、晚餐每人799+10%，滿50位另加贈4張午晚餐券，滿80位即可包場。「六國酒吧」則推出尾牙派對，適合30人內之團體，以貼近年輕人喜愛的西式派對歡慶，打造專屬宴會，消費滿20人另贈送2張六國餐廳平日午/晚餐券或假日下午茶券，主廚團隊精心籌備，實惠價格獻上豐盛海陸佳餚，為賓主盡興，帶來一場難忘的年終饗宴。

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