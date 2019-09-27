日本SUN流通集團於26日捐贈救護車給新竹縣政府消防局第二大隊五峰分隊，這已是該集團連續第五年捐贈救護車給各地政府的消防局，包括新竹縣長楊文科、消防局副局長陳中振、SUN流通集團代表阿南孝司、台灣產健公司董事長近藤繁光、台灣產經公司董事長笠島亨悅等多位貴賓都蒞臨出席，現場還有許多SUN集團的在地會員與當地民眾共同見證SUN流通集團的愛心義舉。

阿南孝司感謝台灣人民給他們的支持，而他們基於對這塊土地的感情，也秉持著「取之於社會、用之於社會」的企業理念，期盼透過捐助救護車的善行，拋磚引玉，呼籲企業都能善盡社會責任、回饋地方、照顧弱勢，並喚起社會對偏鄉地區的關懷與重視。。

SUN流通集團即將在明年歡慶創立30周年，該集團的員工除了每年都會自發性的捐贈部份薪資給「華山基金會」與「創世基金會」來幫助弱勢外，集團在歲末年終時也會捐贈年菜關懷獨居長者；同時，每當台灣發生重大如921大地震、花蓮大地震等天災事件時，他們也都不落人後賑災送暖，深切落實「讓更多人幸福」的社訓。

連續第五年捐贈救護車給各地政府的消防局(圖/SUN流通集團提供)

不僅如此，在過去四年中，SUN流通集團每年還都會發動旗下的關係企業捐贈救護車給各地政府消防局，今年由旗下的台灣產健公司為代表，捐贈救護車給新竹縣政府消防局第二大隊五峰分隊。此次接受捐贈的新竹縣政府消防局第二大隊五峰分隊，是目前五峰鄉唯一的消防隊，因為地處高山且幅員廣闊，還得同時肩負山區救難的重責。因此，SUN流通集團今年捐贈該分隊最高設備的救護車一輛，對於強化該地區更完善的緊急救護網、提升醫療品質，可說是有相當的助益，也讓當地居民擁有更多保障。

(中時 )