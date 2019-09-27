沙烏地阿拉伯瞄準各國觀光客，今天宣布開放觀光電子簽證措施，允許49國公民線上申請電子簽證，台灣確定名列其中。外交部對沙國提昇我國人簽證待遇表示歡迎。

外交部表示，有意申請沙國觀光電子簽證的國人，請進入沙國電子簽證申辦專屬網站填妥相關資料，並以信用卡線上付款，系統將以電子郵件回復申辦結果，具體實施日期與網站仍待沙國進一步公告，至於申請沙國商務簽證者，仍須赴沙國駐台商務辦事處辦理。

外交部指出，沙烏地阿拉伯是我國第14大貿易夥伴，去年我國與沙國雙邊貿易總額達94億美元；爭取國人赴沙國簽證優惠與便利向為外交部及我駐沙烏地阿拉伯代表處爭取的目標，我國自2016年起給予沙烏地阿拉伯電子簽證待遇，目前實施情形良好。

外交部表示，經持續溝通與努力，沙國自去年12月起開放對我國人特殊節慶活動電子簽證，如今進一步提供我國人觀光電子簽證待遇，當能促進我國與沙國人民往來便利性，有助台沙觀光交流，外交部樂見其成。

(中時 )