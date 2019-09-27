高鐵南延案選中左營。（鐵道局提供）

交通部今日下午舉行高鐵延伸屏東審查會，拍板選定呼聲最高的左營案，從左營經燕巢抵達屏東六塊厝站，高雄市不再設站。

根據鐵道局規劃的4項方案，「燕巢案」長度13.2公里，列車不經過左營，從台南直接分岔經燕巢抵達屏東六塊厝，經費約561億元；「左營案」長度17.5公里，從左營經燕巢抵達屏東六塊厝，經費約554億元；「高雄案」長度24.9公里，經高雄站抵達屏東六塊厝，經費約1217億元；「小港潮州案」長度36公里，經小港機場往屏東潮州，經費約1500億元。

(中時 )