高鐵南延選定左營案！經費554億、高市不再設站 17:522019/09/27 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高鐵南延「左營案」施工期最短，最快2031年完工圖為行進中的高鐵列車。 (中時報系資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高鐵南延案選中左營。（鐵道局提供） 交通部今日下午舉行高鐵延伸屏東審查會，拍板選定呼聲最高的左營案，從左營經燕巢抵達屏東六塊厝站，高雄市不再設站。 根據鐵道局規劃的4項方案，「燕巢案」長度13.2公里，列車不經過左營，從台南直接分岔經燕巢抵達屏東六塊厝，經費約561億元；「左營案」長度17.5公里，從左營經燕巢抵達屏東六塊厝，經費約554億元；「高雄案」長度24.9公里，經高雄站抵達屏東六塊厝，經費約1217億元；「小港潮州案」長度36公里，經小港機場往屏東潮州，經費約1500億元。 (中時 ) #屏東 #高鐵 #左營 也許您會感興趣 推薦閱讀 扁屏東簽書 一邊一國派人參戰 04:102019/09/23 政治要聞 南榮國中參加屏東縣語文競賽 獲獎11項全縣最多 22:072019/09/23 生活 高捷延伸屏東 屏南立委參選人怎麼說？ 21:572019/09/23 政治 屏東美食》起士蛋糕有洋蔥、芝麻口味，恆春這家店吃得到 22:062019/09/23 生活 好屏選物 展現屏東文創力 04:102019/09/24 地方新聞 高鐵南延走哪條？交通部周五開會決定 19:282019/09/24 生活 韓國瑜來了太開心！他熱情這樣講悄悄話… 00:082019/09/25 生活 派出所前撞機車 肇逃男再撞賓士釀5傷 09:552019/09/25 社會 女搭計程車稱：載我去天堂 司機嚇傻 16:552019/09/25 社會 勝利星村吟土風人 呈現屏東風情 04:102019/09/27 地方新聞 生活熱門新聞 註定總統命？他曝韓國瑜這天起大翻身 - 生活 呷百二不算什麼 彰化縣最高齡太阿祖可能破紀錄 - 生活 大港開唱爆粗話！韓轟呱吉下流 網飆一句完勝 - 生活 大港開唱飆髒話惹議 游淑慧掀底8字轟爆 - 生活 是你嗎？「統一發票開獎」7-11千萬兩位、全家千萬1位 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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