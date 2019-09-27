大陸女星馬伊琍過去演出《還珠格格3》「紫薇」一角，今年7月她與結婚11年的男星文章宣布離婚。近日網上熱傳一段文章失控找民眾嗆聲的片段，片中他疑似不滿被偷拍，氣轟轟的走向民眾，還砸了自己手上的手機，工作人員之後紛紛上前勸架，氣氛十分緊張尷尬。

文章和馬伊琍2008年結婚，育有兩女，2014年文章和姚笛鬧婚外情，馬伊琍選擇原諒，寫下經典名句：「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」，兩人後來在三亞度假補求婚，未料5年後仍走上離婚一途，文章寫下：「吾愛伊琍，同行半路，一别兩寬，餘生漫漫，依然親情守候」，馬伊琍回應：「你我深愛過，努力過，彼此成就過。此情有憾，然無對錯。往後，各生歡喜。」

今網上傳出文章怒砸手機跟民眾對槓影片，網友回應：「明星也有私生活啊」、「是我就砸臉上了」、「砸自己的沒問題吧」、「脾氣還是那麼暴躁沒改呢」、「站在路人的角度看還好，但是也難怪他得罪媒體狗仔了，別的明星出個軌不算事，他出個軌差點退圈」。

(中時電子報)