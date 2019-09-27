搶雙十連假商機，六福村主題遊樂園推出期間限定「六福村40周年與您長長久久優惠」，10/10日起至10/13日只要半價499元就能入園瘋玩。

此外，關西六福莊十月起，同步推出耗資百萬的非洲面具嘉年華，來自非洲藝術表演家、期間限定的非洲Jambo餐及面具節主題活動，讓住客體驗最原汁原味的非洲百年文化慶典，成功帶動十月連假住房率達9成。

為迎接西洋萬聖節，六福村鬼城「墓碑鎮」大門也將再度開啟，為期一個月的主題活動，主打恐怖分級，俏皮刺激、恐怖驚悚，並有全台規模最大萬聖遊行，從下午登場的「惡靈舞狂歡」到周末限定最恐怖夜間遊行「厄鬼夜驚魂」，標榜滿滿的大平台都將被活屍、鬼怪層層包圍。

六福村鬼月專屬優惠，只要「臉部變妝」參加全台最大萬聖遊行享有優惠價599元，假日更刺激，夜間遊行恐怖指數破表「星光票」優惠價只要399元！另有秋冬旅遊補助，12歲以下小朋友免費入園。

六福村推出墓碑鎮萬聖節慶典之外，整個十月關西六福莊的非洲面具嘉年華慶典活動，從早到晚都不間斷，天天都有非洲面具人快閃表演、非洲面具彩繪DIY及營火晚會。除此之外更推出「小小非洲表演家」兩天一夜3人住房專案，由來非洲烏干達的藝術表演家，親自教導非洲擊鼓、童謠與微特技，最後還可在營火晚會裡場演出，並享有非洲面具嘉年華限定Jambo餐、DIY彩繪非洲鼓、小黑人玩偶環保提袋及兩日暢玩六福村，專案價13,200+10％，使用秋冬補助方案最高可再省1,000元。

(工商 )