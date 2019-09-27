搶攻企業尾牙春酒商機，台北天成大飯店自10/01日起至明（2020）03/31日止推出「辭舊迎新旺年宴 尾牙春酒專案」，由天成飯店集團中餐行政總主廚王書年的領軍，精心獻藝豐盛味美的江浙美饌，12道佳餚含前菜、主菜、特色美饌、湯品、甜點與水果，平日（周一～周四）中式桌席每桌8,800+10％起，假日（周五～周日）每桌10,800+10％起，席間可享4小時果汁無限暢飲與精選紅白酒各一瓶，選擇每桌12,800+10％方案，則可享有精選紅白酒無限暢飲。

「辭舊迎新旺年宴 尾牙春酒專案」另祭出許多優惠，除了可享席間果汁無限暢飲外，提供基本專業音響、舞台、麥克風及背景音樂，預定5桌以上免費提供卡拉OK歡唱，用餐期間賓客免費停車三小時，消費滿萬再加贈車頭站古早味冰品券每桌兩張，於2019/10/31前完成付訂者，再享9折之早鳥優惠（優惠不得合併使用）。

台北天成大飯店位於捷運台北車站M3出口旁，位居五鐵共構的絕佳地理優勢，向來是企業社團宴會、商務宴客以及家庭聚餐的最佳選擇，包含多功能宴會廳「國際廳」、「翠庭」中餐廳以及多種獨立包廂，因應企業不同桌數的需求，皆可舉辦尾牙春酒宴席。

(工商 )