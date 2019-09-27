第54屆電視金鐘獎頒獎典禮將於10月5日在國父紀念館舉辦，主辦單位27日公布當晚表演節目，黃小琥帶來開場表演「我是電視人」，壓軸演出則是新生代「情歌王子」周興哲，他將帶Band演出。

黃小琥用她獨特且渾厚的嗓音，結合音樂與歌詞用微電影形式致敬每一位電視人，帶出幕後工作人員不為人知的真實樣貌。周興哲則是用一連串熱血組曲帶動現場氛圍，以壓軸熱唱呼應電視人創意無限。本屆電視金鐘的54精神是「我是我相信」，以人為出發，透過既溫暖又熱情的演出，為辛苦一年的電視人獻上力量。

韓星丁海寅搭檔劉以豪一同頒「戲劇節目女主角獎」及「戲劇節目導演獎」，也找來藍葦華與孫可芳頒發「音效獎」及「美術設計」等獎項、吳政迪與左左右右共頒兒童相關節目獎項、去年獲得「戲劇節目女主角獎」的黃姵嘉則與吳朋奉共頒「迷你劇集/電視電影」男女主角獎項，此外還有吳慷仁、鍾瑶、陳竹昇、琇琴、李景白等藝人擔任頒獎嘉賓，星光雲集眾所期待。

(中時 )