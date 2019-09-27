外食族常以為，挑看起來清淡的食物吃，對健康就沒有危害，營養師爆料，許多看似清淡的熱門外食其實很雷，包括麻油雞麵線、酸菜鴨肉麵、榨菜肉絲麵等，鈉含量竟然與重鹹的麻辣鍋差不多，每天只要吃下一份就「鹽質」爆表！

根據衛福部飲食指引，成人每日鹽攝取量上限6公克，《元氣網》報導，三軍總醫院營養師實測醫院附近餐飲店的熱門外食發現，麻油雞麵線、酸菜鴨肉麵、榨菜肉絲麵、麻辣鍋、咖哩烏龍麵、牛肉麵這6大熱門食物，都屬「鹽質爆表」的外食地雷，吃下一份就占每日鹽攝取建議量的90%以上。

其次是大腸麵線、甜不辣、茄汁義大利麵，也屬高鹽質，占每日建議攝取量的60至90%；壽司、清蒸臭豆腐、黑胡椒鐵板麵、鮮肉蒸餃、鹹豆漿、炸醬麵屬中鹽質，占30至60%；至於菜包、玉米濃湯、原味蛋餅、蔥花麵包的鹽分反而不是很高，占30%以下。

三總營養師林家羽分析，外食鹽質爆表的原因，很多都是被調味的熱湯或配料害的，市售湯麵幾乎都鹽質爆表或高鹽，其中麵線和烏龍麵並列麵類高鹽冠軍，含鹽量竟達米粉的五倍。此外，牛肉麵裡的牛肉由於經過滷製，湯裡可能又放了番茄醬提味，使得整碗含鹽量爆表；至於酸菜和榨菜，因為經過醃漬，讓整碗湯麵鹽度加倍；大腸麵線除了大腸有滷過，勾芡還會添加多種調味醬汁，含鹽量自然飆高，不容小覷。

(中時電子報)