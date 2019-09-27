高雄市長韓國瑜與時代力量高市議員黃捷二度正面交鋒，直斥她「偏差的心態太嚴重」。（柯宗緯攝）

時代力量高市議員黃捷今與高雄市長韓國瑜二度正面交鋒，痛批韓施政報告空洞，酸韓忙於選舉對於督導沒有落實。她要韓回答如何對鳳山觀光及彩虹經濟做規畫，但韓堅持先該澄清的部分說清楚，直斥她「偏差的心態太嚴重」。黃氣PuPu跳腳大呼「你可不可以針對問題回答啊？」差點再翻白眼，雙方一來一往，火藥味十足。

黃捷質詢時指出，韓國瑜昨天的施政報告內容幾乎與3月時複製貼上，質疑市政空轉，但是市長卻忙於選舉，就連市府官員也假日一同拚選舉，市政國政分不清等等行為都必須深刻檢討。另外，上次會期前觀光局長潘恒旭答應她要研議鳳山觀光及彩虹經濟，但人卻落跑了，她要問韓國瑜有何具體做法及規畫。

韓國瑜答詢時直說，黃捷的質詢玲瑯滿目很豐富，但偏差的心態太嚴重，恕我指證你，第一我再三要求市府團隊，市政國政分開，市府團隊保持中立。局處長現在沒完全到任，因為現在議會開會期間，馬上審核預算。

黃捷對於韓國瑜沒有直接回答她要的問題，數度打斷發言，臉色顯得不悅說，「我代表鳳山議員只想鳳山觀光如何振興，你必須針對問題來回答」，但韓國瑜堅持被誤會的部分要先一一做回覆。

黃捷眼見質詢時間一分一秒流失，情緒愈發激動，「不要浪費我的時間，拜託！國民黨議員為了護航你，已經限縮我們時間了！你可不可以針對問題回答！我是請你回去檢討！不要再講廢話了！針對問題回答，拜託！拜託！你知道問題是什麼嗎？」

韓國瑜答詢，鳳山我大力發展軍事觀光產業，地點就在工協新村的對面。黃捷不滿意答案說，其實鳳山不只軍事觀光，還有美食、民俗文化等，擁有豐沛庶民文化及藝文中心，請市長重視。黃捷二度在議會殿堂對上韓國瑜，這回雙方依舊沒有交集，各說各的，這回合就這麼結束了。

(中時 )