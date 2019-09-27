新北市坪林茶業博物館與國立歷史博物館雙館攜手策劃「茶遊記－茶的超時空壯遊」特展27日正式開幕，展出橫跨唐、宋、明、清各朝代的國寶級文物。（文化局提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林茶業博物館與國立歷史博物館雙館攜手策劃「茶遊記－茶的超時空壯遊」特展27日正式開幕，展出橫跨唐、宋、明、清各朝代的國寶級文物。（文化局提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林茶業博物館與國立歷史博物館雙館攜手策劃「茶遊記－茶的超時空壯遊」特展27日正式開幕，展出橫跨唐、宋、明、清各朝代的國寶級文物。（文化局提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林茶業博物館與國立歷史博物館雙館攜手策劃「茶遊記－茶的超時空壯遊」特展今（27日）正式開幕，展出橫跨唐、宋、明、清各朝代的國寶級文物，展場中不但有難得一見的千年古茶器，也能一窺英國植物獵人與茶的冒險傳奇故事，讓人大開眼界。

茶博館為讓民眾更瞭解「茶」背後的歷史文化，特別與史博館攜手進行館際合作，結合雙館的研究及資源聯手打造最精彩的展覽，透過史博館典藏的珍貴文物，運用專業的策展手法重新詮釋如電影情節般驚險刺激的茶之旅，讓千年歷史躍然眼前。

新北市文化局副局長于玟表示，茶的傳播如同一場充滿驚奇的超時空壯遊，不僅跨越了千年萬里時空，背後亦集結許多人物的熱情奉獻及冒險犯難故事，才能滋長成今日的多元樣貌。

展覽將帶領民眾穿越時空，循著茶路，瞭解茶如何遠播到西藏、俄羅斯、日本、英國、印度等地，成為改變全球經貿發展的神奇植物。

值得一提，開幕活動中搭配茶傳播到印度的展覽內容，邀請印度表演藝術家演出以茶為主題的傳統Kathak舞蹈，在節奏明快的舞踏中融合生動活潑又富幽默感的戲劇演出，演繹茶葉獵人從中國取茶苗到印度栽種的故事。

茶博館表示，展期將至明年6月14日，舉辦一系列豐富有趣的教育推廣活動，用輕鬆活潑的方式帶領民眾認識茶的奧妙，更多活動可至官網或臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )