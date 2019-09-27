綜合台、日收納達人整理心法，讓你的居家、人生都煥然一新！

「書如果不看，只是一疊紙而已。」

書籍文件

書，被日本整理教主近藤麻理惠歸納為最難整理的前3名物品。擁有超過上百例收納經驗、《收納幸福到你家》作者廖心筠說，台灣人對於書都有種難割捨的情懷，怕把書丟了就會發生不好的事情，因此容易愈堆愈多。

但她直言：「書如果不看，就只是一疊紙而已。」書裡傳達的觀念才是重點，沒有閱讀怎麼變成知識？

廖心筠以自己為例，只會留下自己非常喜歡、影響深刻的書，例如故事書《小婦人》。但對於買來只讀一半、甚至完全沒看的書，就是該捨棄的時候了。近藤麻理惠則設置一個書本的「名人堂」，放入自己最喜歡的書。如果這本書讓你心動，值得放到自己的「書籍名人堂」中，就要毫不猶豫地留下。

廖心筠指出，書如果只看了一半，就表示不夠吸引自己，「剩下一半絕對不會再看，」留下來只會佔空間，不如捐出去或轉賣給需要的人。

她平時也會把自己喜愛書籍中的段落抄寫在筆記本上，「接著這本書就可以離開了。」或雜誌中有喜歡的一頁，可以剪下保存，其他就可以回收。因為最感動自己的往往是某些句子，既然已經記下來，就不用再留在身邊。

至於各種類型的文件，包含研討會資料、產品說明書、信用卡消費明細等，只要是上述類型文件，統統丟掉都沒問題。過濾後剩下非留不可的重要文件，像是戶籍謄本、保險單、銀行開戶單、存摺等，建議全部集中在同一區擺放，方便找尋也避免弄丟。待辦文件類則可以先用一個收納盒當作「待辦專區」，記得目標是清空它，也代表事情都辦完了！

《零雜物》、《囤積解密》作者Phyllis的整理原則是，只留下時下的工具書，其他像小說、休閒、趨勢類書籍，就會定期清出。她只保留一個書櫃的空間，遵守「一進一出」原則，只要書的數量超過書櫃時，就是要淘汰的時候了。

留

․對自己有意義的書，再舊都不要丟

․時下的工具書

․待辦文件可留下，但只用1個收納盒裝

捨

․趨勢、休閒類書籍

․只看一半、甚至完全沒看的書

․已看過且錄下金句的書

․文件類僅留戶籍謄本、存摺等重要文件

書籍文件的收納心法

● 固定書櫃空間，先依類別區分，再將書由大至小、厚到薄的順序排列。

● 推薦有門的櫃子，尤其台北較潮濕，紙張容易發霉受潮。

「這件毛衣超好看，可是袖子有個地方脫線……」

以衣服而言，只要兩年內沒再穿到，她就會淘汰而鞋子買了卻不合腳，即使再新、再漂亮都要處理掉。（圖片來源：Pixabay）

衣鞋

「無論是衣服還是鞋子，穿了才會是你的，」廖心筠說，以衣服而言，只要兩年內沒再穿到，她就會淘汰而鞋子買了卻不合腳，即使再新、再漂亮都要處理掉。

廖心筠點出，「物盡其用才是用」，有些人會因為衣服或鞋子只有一點瑕疵，而捨不得丟。她說，只要東西讓你萌生「可是」的念頭，例如「這件毛衣超好看，可是袖子有個地方脫線……。」有「可是」時，也代表每次你看到這件物品都會有一樣的念頭，還是不會用它。不如下定決心面對，整理掉才不會佔空間。

整理也會幫助自己看到驚人的購買力。廖心筠曾在客戶家各個角落翻出共300條圍巾、200條褲子，大多都沒有穿過，變成家中的雜物。廖心筠建議，用「我」當作出發點，是「我會用」，而非「這個東西還能用」，就能決定該不該留。

整理完後，廖心筠也建議，可以將衣服依照色塊收納，視覺上會有整齊的感受。過去有8年百貨公司櫃姐的經驗，廖心筠建議家中衣服、鞋子的收納可比照百貨公司的陳列方法，利用顏色、塊狀來擺設，圖像記憶能幫助人記住物品的位置，也能簡單達到整齊、舒適感。

留

․平常真的會穿、也很喜歡的衣鞋

․「我會用」才是主角，而不是這個東西還能用

捨

․買來兩年內沒用到

․不合身、不合腳

․拿起就浮現「可是」的念頭

․網拍網站從我的最愛刪除

衣鞋的收納心法

● 依據衣服顏色、類型區分，由深到淺掛放，就會有整齊的感覺。

● 雪紡、棉麻料、洋裝、襯衫適合吊衣櫥，保持七分滿，更能凸顯質感。

● 棉質衣物適合摺疊放入抽屜，整理時建議直立式收納，同樣空間可以容納最多衣服，也最整齊。

● 天氣變化時，別忘了也幫衣櫃裡的衣服換季。

「不要小看集中的力量！」

廚房

走進廚房，經常看到東一個杯子、西一個碗盤，更別說各種不同功能的鍋子。廖心筠說，去客戶家裡協助收納時，集點贈品最為常見。她表示，這種為了集點而集點，最後換到的杯子、碗盤，如果不用都會淪為雜物，不妨一開始就正視問題，不要到了馬克杯堆積成山時，才意識到無法用的事實。

她建議，整理廚房用品時，可以先將所有的鍋子、杯子、盤子都集中起來，「不要小看集中的力量！」她說，東西集中時的呈現是很驚人的，雖然決定要丟時會心痛，但「也是給自己最好的反省」。

鍋具類的整理，可以找出最常用、功能性多元的鍋子留下，能被取代的就不用留。她舉例，有些人家裡有煮各種料理的鍋子，連玉子燒都有專門工具，但其實一個平底鍋就能取代。遵循「好用、實用才有價值」的原則，即使丟得心痛，也才能正視平常亂買的現實。現在就捲起袖子，開始整理廚房吧！

留

․多功能廚具，炒菜鍋、湯鍋、電鍋就能搞定一餐

․平常會用的餐盤、碗筷，再貴的留下後都要用

捨

․功能可被取代的廚具，如鑄鐵鍋、玉子燒鍋

․集點贈品、加購商品掰掰

․買來從未拆過的器材

․手機裡的購物APP

廚房的收納心法

● 善用收納籃，把同類型的瓶瓶罐罐裝在一起，取用更方便。

● 推薦使用波浪鐵架，上排可放碗盤、下面可放鍋子，區分不同屬性廚具，視覺上更整齊。

● 流理台上保持乾淨不放東西。

「最寶貴的應該是記憶。」

一般人出國都會想要買鑰匙圈、磁鐵等紀念品，但如果不會用到，就會淪為雜物。（圖片來源：Pixabay）

紀念品

「紀念品是整理的大魔王，」廖心筠笑著說。每次到客戶家，只要遇到照片、出國玩的紀念品等，就要他們趕快裝進大紙箱，否則一開始「話說當年……」就不用整理了。因此建議收納時，把紀念品留到最後再來處理。

紀念品，顧名思義，最重要的是回憶而非物品。一般人出國都會想要買鑰匙圈、磁鐵等紀念品，但如果不會用到，就會淪為雜物。「最寶貴的應該是記憶」，比起買紀念品，更重要的是當時能好好享受。

至於親友送的書信卡片，廖心筠建議只留下最重要的前3名，其他都可以處理掉。她認為，最重要的還是書信要傳達的情感，既然已經傳達到，就放在心裡好好感謝，實體的東西就可以捨去了。

近藤麻理惠則認為，紀念品是「過去曾經心動的物品」，許多人擔心丟掉紀念品好像就是忘記過去重要的回憶。但她認為，當下的心動才是更重要的，因此留下來的標準，還是以觸摸後有心動感。

最後，既然決定要留，就要擺出來，才能發揮它的價值。

留

․各類型紀念品只留下對自己最重要的前3名

․將丟掉的紀念品拍照留念

․送禮人的心意

捨

․各類卡片都可丟掉，尤其是只寫「╳╳快樂」四個字的卡片

․「自己」不會用的紀念品都可以丟棄

․活在過去的執著

紀念品的收納心法

● 照片建議收到相簿裡，並用時間區分收納，比起主題式更好搜尋。

● 留下的紀念品體積多半較小，可以買透明夾層掛袋，將紀念品收入小格子中，掛在牆壁上一目了然。

「捨不得丟的都是爸媽……」

兒童房

家裡有小孩後，衣服、玩具數量成長速度驚人，但廖心筠發現，難整理的原因通常都是出在父母身上，「捨不得丟的都是爸媽」。她舉例，有個媽媽花了20～30萬幫小孩買繪本，卻因為走道堆滿雜物，根本無法走到書架拿下繪本，「還不如整理乾淨，留下幾本實際念給小朋友聽。」

除了書籍外，小孩的玩具也是棘手項目之一。廖心筠建議，可以先把不成套、壞掉的玩具丟掉，大型玩具像是積木類，不必重複買太多，只要留下一套即可。購買玩具的原則是「種類多但數量不要多」，同時玩具不用買得太齊全，幫助孩子發揮想像力，更能達到玩玩具的目的。

至於衣服類，廖心筠建議分成常穿、穿不下、未來要穿的衣服，穿不下的如果有小小孩可以接手，就用夾鏈袋收納壓扁，省下空間。未來要穿的衣服不要買到3年後，難保衣服材質變差，或是退流行。

廖心筠也說，爸媽也要正視自己的「硬塞」心態，曾有客戶媽媽不想浪費，硬要把姊姊的褲子留給弟弟穿，或留下滿櫃舊書說要等小孩長大看，把「以後」跟「可能」一起整理掉吧！

留

․該時期常穿的衣物

․會讀的故事書

․益智類玩具（拼圖、積木）

․孩子的創造力

捨

․瑣碎、不成套、不再玩的玩具可以丟

․大型玩具如積木，第二套以後就可丟了

․太久以前、太久以後的衣服，以3年為單位

․爸媽的「硬塞」心態

兒童房的收納心法

● 善用收納盒、密封袋，外頭寫上適合年齡，幫孩子的衣服做好保存。

● 玩具也可以善用收納架，把同類的玩具放在一起，以區塊劃分，視覺更整齊。

「面對長輩『離開』的勇氣。」

面對遺物，最重要的不是捨或留，而是能否面對這個東西對你的意義。（圖片來源：Pixabay）

長輩的遺物

「整理遺物是完全不同的心境，」廖心筠說，整理遺物最困難的，是要有面對長輩離開的勇氣。杏語心靈診所心理諮商師余仁龍說，面對遺物，最重要的不是捨或留，而是能否面對這個東西對你的意義。通常難丟的東西都是讓自己帶有悲傷或是恐懼的，一旦處理好心中的缺憾，東西自然就會離開身邊。

Phyllis以自己整理媽媽遺物的經驗分享，真正珍惜一段關係，就要去面對他／她留下來的物品。可以把遺物都拍照起來紀念，只留下一、兩件重要的物品，並珍惜地擺出來留念。

留

․最具代表性的物品，留一、兩件就可以了

捨

․放不下的情感，用心面對這段關係

遺物的收納心法

● 留下來的，就要擺在經常可見的地方，好好懷念對方。

(中時電子報)