曾以《父後七日》提名金馬、勇奪台北電影獎的女星張詩盈，最近在新片《我的靈魂是愛做的》中，飾演丈夫是愛滋患者、還另有小王的無奈人妻，她這回在片中演技大噴發，一場手持大榔頭、直搗丈夫愛巢的戲，在乒乒砰砰粉碎傢俱後，悻悻丟下一句：「我自己的家不用別人破壞，我自己動手。」隨即揚長而去，憤怨力道讓人驚呆，極有機會以該角色角逐本屆金馬獎最佳女配角。
已升格人妻、人母的張詩盈，急得澄清自己個性不是這樣，一定會好好談，有趣的是，片中另一場她與「小王」邱志宇好好談的戲，她竟因對方執愛不悔差點敗陣，大嘆現今是「小三強勢，人妻難當」。
同時跨足電影與劇場的張詩盈，去年交出舞台劇《搭錯車》的亮眼成績單，是台灣少數演技派年輕女星，她近年升格人妻、人母，雖為照顧家人住在台南，但因太熱愛戲劇，常搭高鐵跑通告，算算片酬都交給高鐵局了，出身統家庭的張，最欣賞「有Guts的男人」，慶幸自己有個願意支持她夢想的好老公，但也能體諒片中的丈夫及小三、為了愛所面對的艱難處境，深深感觸「愛要想清楚」。《我的靈魂是愛做的》12月6日在台上映。
(中時 )
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