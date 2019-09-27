台南麻豆紅柚上市，麻豆農會27日在柚園舉辦法國風紅柚香柚園饗宴品嘗會，市長黃偉哲（前排右一）大快朵頤。（劉秀芬攝）

台南麻豆紅柚上市，麻豆農會27日在柚園舉辦法國風紅柚香柚園饗宴品嘗會。（劉秀芬攝）

台南麻豆紅柚上市，麻豆農會27日在柚園舉辦法國風紅柚香柚園饗宴品嘗會。（劉秀芬攝）

舒肥豬里肌再以柚子葉、柚子皮加紅糖煙燻40分鐘，讓柚香入味。（劉秀芬攝）

中秋已過，麻豆紅柚產季登場，為行銷紅柚同時推廣國產畜禽產品，麻豆區農會與中央畜產協會合作，27日在麻豆紅柚園區舉辦「法國風紅柚香柚園饗宴」，邀台南晶英酒店主廚研發6道以紅柚入菜的佳餚，台南市長黃偉哲搶先品嘗，大讚美味。

黃偉哲表示，去年選舉期間捧紅了蜂蜜檸檬，但是他認為蜂蜜紅柚更好喝，而且紅柚的營養價值和口感更高、更好，且甜度也更自然。麻豆紅柚自9月中下旬進入採收期，現在吃正是時候，黃偉哲期望透過紅柚料理的研發推廣，打開紅柚的知名度，讓更多國人來購買、品嘗。

27日的饗宴由台南晶英酒店主廚張仕杰、法籍西點行政主廚羅倫（Delcourt Laurent）將「紅柚」及「畜禽產品」作完美搭配，研發出法式薄餅紅柚鮮蝦捲、紅柚蟹腿小牛角可頌、紅柚水果杯、柚香雞肉慕斯清湯、柚香煙燻舒肥豬里肌、柚香慕斯、柚香綠茶等料理，現場來賓紛紛詢問料理祕訣。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，麻豆是台灣紅柚的主要產區，種植面積超過60公頃，另外，麻豆區目前畜禽飼養場數豬隻約3萬6000多頭，雞隻也有約35萬隻，活動目的是希望打開麻豆區農畜產品知名度、增加買氣，並讓大家知道紅柚除了可以生吃，還可以入菜，變身成精緻的法國料理。

(中時 )