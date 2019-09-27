家暴防治中心去年8月攜手結合社政、衛政、醫療及檢警合作，發起「檢警早期介入」縮短救援黃金時間。（游念育攝）

「兒少保護傷勢手冊」，以真實案例照片的傷勢，加速社工判斷傷勢來源是否為虐待。（游念育攝）

過往處理「受虐兒」案件行政程序需要將近1個月，從社工訪視及蒐證後，再函送檢警偵查，往往受虐兒的傷口早已修復錯過黃金時間。台北市家暴防治中心為縮短救援時間，編製「兒少保護傷勢手冊」以真實案例照片教導社工加速判斷傷勢來源，從搜證到偵查1周內就可完成。

根據社會局統計，107年統計兒少保護案件調查人數為1,697人，將近5成屬於「身體虐待案件」，其中3起為令人遺憾的重大兒虐案件。為了讓社工處理兒虐更加快速，社會局108年05月完成編制「兒少保護傷勢手冊」，以真實案例照片的傷勢，加速社工判斷傷勢來源是否為虐待。

為了防止兒童來不及長大的悲劇再次發生，家暴防治中心去年8月攜手結合社政、衛政、醫療及檢警合作，發起「檢警早期介入」，4日內通報警局，24小時內通報檢察官，透過跨域合作1周內就能完成救援搜證及偵查。迄今已有4件虐待案件啟動該機制進行調查。

家防中心主任陳淑娟指出，虐兒事件通報後，只能依社工經驗判定才會通報醫院鑑定，鑑定後再報給檢警做調查、偵辦，行政程序通常要花上1個月，但孩子的傷口早已修復，因此不少虐兒事件多半為不起訴。

(中時 )