支援台北市政府工管中心駐警隊的台北市警局劉姓警官，上班執勤時間到健身中心健身，卻偽填超勤申請表詐領10萬多元加班費，案經台北地方法院審理後，劉認罪，合議庭依行使公務員登載不實文書罪，判劉有期徒刑8月，緩刑2年，捐給國庫30萬。本案可上訴。

檢察官起訴，劉2015年4月至2017年9月間，多次刷卡離開市警局到「台北101」的「World Gym健身中心」健身，未實際督導市府安全維護及處理陳抗事件，但仍按月填寫超勤申請表，時間長達2年半，交給不知情的承辦人員彙整後，登載在加班超勤印領清冊上，製作黏貼憑證用紙，再送交行政、督察、人事單位人員及機關主管簽核，共獲346小時加班費10萬1724 元。因被人檢舉才東窗事發。

北院審理時，劉坦承犯下最輕判刑1年的「行使公務員登載不實文書罪」，並表示願意捐30萬元作公益回饋社會。合議庭審酌，劉的犯行造成的社會動盪程度有限，縱酌減其刑，也不致使社會大眾質疑刑法規範效力，刑罰本質只是維持人類社會存續的必要惡害，本案犯罪情節與行使公務員登載不實文書罪的法定刑相較，確有情輕法重，顯有憫恕之處，引用刑法59條規定酌減其刑，判劉8月徒刑，劉沒有犯罪紀錄，宣告緩刑2年，並在本案判決確定之日起1年內，向公庫支付30萬元。

(中時 )