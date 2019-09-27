台北時裝周記者會現場邀請台北市副市長蔡炳坤進行開幕，鼓勵台灣新銳時尚發光發熱。（游念育攝）

2019年「台北時裝周」在文化部、經濟部及台北市政府大力推動下，再次以數位藝術與流行音樂元素的跨界演出，展現台灣無窮的設計實力。記者會貴賓包含台北市副市長蔡炳坤與8位國際時裝設計師等進行開幕，本次以「Next Gen下一站台北」為主題從9月27日到10月20日將展開一連串盛大活動。

北市文化局再度與時尚媒體VOGUE攜手合作，結合全球具影響力的時尚盛事《VOGUE全球購物夜》，並攜手車壇尊榮品牌Lexus，號召國內外品牌、百貨通路、藝人名人共襄盛舉，帶來更勝以往的時尚慶典。

本次台北時裝周將擴大活動範圍，包括台北信義商圈各大百貨公司響應串連，還有松山文創園區、大直區、萬華區的艋舺數位內容實驗場、大稻埕的永樂四樓的T fashion時尚基地，以年輕人最愛的時尚藝術與文化的重要場域，活動的觸及人數和影響力也將再擴大。

今年還加入夜間城市藝術節「白晝之夜」的響應行列，由名模與舞蹈家共同展演實踐大學服設系所創作的20套《故宮系列》服裝作品，設計靈感取自《故宮動物園》特展的主題動物，十二生肖與繽紛的海底生物，將於10月5日於白晝之夜的ATT 4 Recharge現場熱鬧演出。

(中時 )