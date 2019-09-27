位於嘉縣朴子市鬧區的台電朴子變電所長年以來被民眾視為「惡鄰」、「電力怪獸」，附近居民指責它影響觀瞻，是拖累房價元凶等，促請台灣電力公司遷移未果，也得不到解決方案；立委蔡易餘27日表示，已向台電爭取變電所改建經費約1億5000萬元，將裸露的變電設備，變成閉密式，不僅減少市民恐懼感，也能使供電更穩定，預計10月開始動工。

立委蔡易餘指出，變電所的整體設備及電線皆老舊、急需換新，去年成功爭取到1億5000萬元改建經費，之後台電會利用絕緣材質的電筒，將主建物包覆起來，完工後，在外部僅留下避雷針，此外，除了設備更新，還會將變電所周邊的景觀做美化、整理，讓民眾對「冷冰冰像監獄」的變電所改觀。

朴子市民代表黃小文表示，變電所從日治時期就存在，當時它處於偏遠地帶，但隨著時代推移，現今附近住宅林立，還與朴子國小僅隔一條街，雖然電為生活必需品，但居民實在看不慣，也很厭惡這高聳的變電設施，相信這次改建可讓變電所體積變小、外表更美觀。

台電嘉義區營業處變電課主辦劉興英表示，目前朴子變電所供電地區包括：朴子市、鹿草鄉及東石鄉，這次改建工程會拆除既有舊設備，並將高度約6公尺帶電體，縮短至3公尺，配合夏季尖峰用電，明年6至9月會暫停施工，不過，預計2021年5月就能正式完工。

(中時 )