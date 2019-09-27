台北高等行政法院審理公教退休年改，共有7名法官因認為去年7月1日起實施的公教退休優惠存款、退休所得替代率等相關規定有違憲之虞，裁定停止審理，聲請大法官會議解釋，今遭大法官會議決議不受理。

大法官會議認為，立委就軍公教年改聲請的釋憲案上月已作成釋字第782 號解釋，因大法官所為的解釋，有拘束全國各機關及人民之效力，各機關處理有關事項時，應依解釋意旨為之，因此北高行法官的聲請案已無另受理本件聲請之必要。

(中時 )