公教年改法官停審聲請釋憲 遭大法官會議不受理 18:172019/09/27 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北高等行政法院審理公教退休年改，共有7名法官因認為去年7月1日起實施的公教退休優惠存款、退休所得替代率等相關規定有違憲之虞，裁定停止審理，聲請大法官會議解釋，今遭大法官會議決議不受理。 大法官會議認為，立委就軍公教年改聲請的釋憲案上月已作成釋字第782 號解釋，因大法官所為的解釋，有拘束全國各機關及人民之效力，各機關處理有關事項時，應依解釋意旨為之，因此北高行法官的聲請案已無另受理本件聲請之必要。 (中時 ) #大法官 #大法官會議 #會議 #解釋 #公教 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟十字路口 兩場會議改變大陸 04:102019/09/23 焦點新聞 國外指數期貨贏家專欄－美中談判空窗期 美股多頭再起 04:102019/09/23 證券．權證 《產業》台灣MICE商機夯，觀光局加強拓展亞太市場 15:062019/09/23 財經 罵韓國瑜、不評論連千毅 館長解釋 19:302019/09/23 政治 稱陳菊大號吳音寧 柯P解釋：大號是指大咖 20:482019/09/23 政治 氣候外交圓桌會議 聚焦永續投資 04:102019/09/24 產業特刊 市政會議前進大安 建設海線交通、觀光樣樣來 16:462019/09/24 生活 《國際金融》日銀7月政策會議討論預防性行動 10:342019/09/25 財經 被拒ICAO會議之外 國民黨批蔡：別愚民！ 12:442019/09/25 政治 被拒國際會議之外 國民黨批蔡別愚民 13:072019/09/25 政治 社會熱門新聞 公教年改法官停審聲請釋憲 遭大法官會議不受理 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 三太子前激戰 妻見尪鹹濕訊息「脫褲從後Ｘ」超崩潰 - 社會 到府拉電線卻變性侵 水電工秀關鍵證據無罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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