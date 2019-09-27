嘉義縣長翁章梁（左六）頒發師鐸獎給新港國小校長顏金郎（左七）。（張毓翎攝）

嘉義縣政府27日在嘉義縣創新學院舉辦教師節表揚大會，縣長翁章梁頒發師鐸獎給新港國小校長顏金郎、興中國小特教教師李乙蘭；特殊優良教師29位及329位資深優良教師；今年大會主題「視稚如子 感謝有您」，老師將稚嫩學子，當作自己孩子用心教育成人、成材，感恩老師的付出與努力。」

「讓特殊孩子喜歡學習，找到自我存在的價值」為李乙蘭20年來一直堅持的事；李乙蘭說，特殊的孩子和父母沒有悲觀的權力，她用積極、正向的態度，幫助他們發揮潛能，找到未來安身立命的生存技能，此外，她也認為沒有教不會的學生，只有不會教的老師，隨時心存善念、盡力而為，將孩子優勢帶出。

顏金郎說，在阿里山鄉新美國小服務時，學生幾乎都是原住民，家境較清寒，其中有位學生的父親因酗酒過度而撒手人寰，愛喝酒的媽媽也不知去向，留下她和祖母相依為命，有次學生鬱卒地哭著找他，希望校長能為她解惑，除了安慰，他與那位學生立下「不酗酒」、「不中輟」、「不放棄自己要努力讀書」3約定，後來她長大成為護士，也努力賺錢供祖母的醫藥費，覺得相當欣慰。

翁章梁表示，今年教育處成立教育發展委員會，邀請學者專家、教育工作者等，就嘉義縣的教育現況，以「創新教育白皮書」為藍圖，並著重於好習慣、重健康、愛鄉土、樂教學、用科技、接國際等6項進行研討，盼形塑嘉義未來的優秀學子。

(中時 )