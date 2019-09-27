客家文化發展中心27日舉辦乙未戰爭座談，展出了當年台灣巡撫唐景崧所製作的藍底黃虎旗。〔謝明俊攝〕

1895年乙未戰爭，客家抗日領袖後人27日齊聚客家文化發展中心接受先祖遺物複製品。〔謝明俊攝〕

客家文化發展中心安排戴心怡〔左起〕、李文良、李子寧、陳怡宏等4名專家，深度解析乙未戰爭。〔謝明俊攝〕

1895年日本攻佔台灣，引發台灣各地抗日行動，其中尤以姜紹祖、徐驤、吳湯興等客家先祖領導的客家抗日行動，最為可歌可泣，3位客家抗日先烈都在1895年殉難，史稱「乙未戰爭」。客家文化發展中心特別在27日下午在客家文化中心播映乙未戰爭紀念影片，邀請先烈後代一同來緬懷，並邀請4位專門研究乙未戰爭的專家到場深度介紹這段歷史，讓更多民眾來了解這段歷史。

27日的活動，首先展出1895年抗日行動中，由台灣巡撫唐景崧所創立的台灣民主國「藍底黃虎旗」，接著，播放由客發中心所製作的乙未戰爭紀念影片，詳細介紹乙未戰爭的始末，以及姜紹祖、徐驤及吳湯興等3位客家抗日領袖相關背景、參與戰爭以及殉難過程，是國內少有介紹客家乙未戰爭英雄專門影片。

客發中心並特別邀請當年參與戰士的後代家屬，包含姜紹祖曾孫姜文滉、吳湯興玄孫吳福基及宗親、邱鳳陽先烈後代邱思明、平鎮之役戰士後代池俊鑑等人到場，一同緬懷先烈英勇事蹟，客發中心並準備了吳湯興贈予姜紹祖的「圓扇」複製品、吳湯興遺物「手爐」複製品及徐驤訣別言書法等，給予先烈後人保存紀念。

客發中心並安排國立台灣歷史博物館研究組陳怡宏副研究員帶來「乙未之役非文字資料初探」，帶領民眾了解「乙未戰爭」所留下的物質紀錄。另外，台博館研究組李子寧副研究員介紹在屏東與高雄等地客家族群，六堆前堆長治「火燒庄」在「乙未戰爭」時與日軍的對抗僵持2日，台大歷史系李文良教授及戴心儀碩士生進一步詳細介紹「火燒庄」之役故事。

客發中心主任何金樑表示，未來，客發中心將積極徵集更多客家先祖的動人故事，針對乙未戰爭時「尖筆山之役」、「八卦山之役」等重要戰役區，邀集各文化單位合作研究，讓更多民眾了解這段撼動台灣的重要戰爭。

(中時 )