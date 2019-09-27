昨首映活動上邀請到莊敬高職、台灣藝術大學學生，分別帶來熱舞表演和反毒話劇。（許哲瑗攝）

昨首映活動上邀請到莊敬高職、台灣藝術大學學生，分別帶來熱舞表演和反毒話劇。（許哲瑗攝）

法務部保護司司長黃玉垣致詞表示，或許台下多數高中生仍無投票資格，但法治教育須自幼扎根。（許哲瑗攝）

2020大選在即，新北地檢署27日在土城清水高中發布首支查察賄選影片，宣示反賄選決心，並透過話劇、演講向學生宣導反毒反賄選觀念，讓法治教育向下扎根，檢察長朱兆民表示，民眾可下載法務部APP，連結到新北地檢署的LINE後，未來只要得知不法選舉情事，拍照錄影後，用手機傳LINE即可檢舉。

昨首映活動上邀請到莊敬高職、台灣藝術大學學生，分別帶來熱舞表演和反毒話劇，讓台下學生看得目不轉睛，法務部保護司司長黃玉垣也到場宣導法治觀念，最後由新北檢主任檢察官聶眾，以「無毒人生最精彩」為題演講，與學生交流法律問題。

黃玉垣致詞表示，或許台下多數高中生仍無投票資格，但法治教育須自幼扎根，賄選就像升學考試中，有人明明以作弊取得高分，仍順利考取好學校一樣，期許同學看到身邊出現賄選行為，勇敢檢舉，共同建立乾淨清廉的政府。

朱兆民指出，現今人手一機，今年查賄重點放在抓假消息、抓境外資金，新北檢已成立科技查賄中心，設有專責小組以及高科技儀器，只要有人製造或轉傳假消息，即使事後刪除訊息甚至換手機，仍可追蹤到IP位址，定位消息來源，抓到背後使用者。

此外朱兆民也呼籲，候選人不得接受境外資金資助，包括來自中國大陸的資金，不論錢是透過金融機構、銀樓、或是線上的博奕網站，新北檢都會全力追查來源與流向，過程中經手的每個人都有刑責；新北檢查察賄選影片將透過電視、學校、教會、公益團體等管道播映，並放上YouTube，讓民眾接收反賄選的正確觀念。

(中時 )