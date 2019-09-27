環保署預計10月1日召開台中火力發電廠新建2部機組初審會議。立法委員參選人黃馨慧表示，支持市長盧秀燕中火必須「汰舊換新」與「減煤四成」原則，並質疑蔡政府的「非核家園」政策，讓中火機組只增不減，用犧牲台中人健康換取發電，難道是台中人比較好欺負？全民應向民進黨政府抗議，嚴正拒絕「用肺發電」！

黃馨慧表示，台中火力發電廠曾長期坐穩世界最大燃煤電廠的寶座，且因為10部機組老舊、技術不夠先進，至今二氧化碳排放量位居世界國家發電廠「名列前茅」，每分每秒都在威脅中台灣民眾健康。

黃馨慧認為，近年越來越多研究文章證實，空氣污染不僅影響呼吸道、肺癌，更大量提升民眾罹患糖尿病、心血管疾病機率，甚至影響幼童智力發展。如此危害國人健康，中火還要新增機組、不符合民意，更是顯露執政者無視公投結果的傲慢！

黃馨慧強調，無論燃煤還是燃氣都會產生PM2.5，差別只在排放量多寡。為了呼吸一口好空氣、贏回民眾健康才是當務之急。因此，思考短期如何降低生煤使用量、達成減煤四成目標，以及盡速汰換中火舊機組，降低PM2.5汙染，中長期佈署發展綠電，才是環保署應該思考政策方向。

(中時 )