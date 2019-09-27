義守大學原民學院師生組成吟唱團，以傳統古調為迎新祈福儀式揭開序幕。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

義守大學為了尊重原住民的傳統禮儀，於原住民族學生新生入學時，讓學生們穿著屬於自家族服出席別出心裁所安排的祈福儀式，新生們接受族人耆老與原民學院師生、吉露及瑪家部落傳統領袖羅玉梅、徐惠娟等人祝福下，期許自己未來在義大成長、茁壯。

這場祈福儀式是由原民學院學生所發起，活動一開始由學生組成的吟唱團以傳統古調揭開序幕，來自「青山部落」的族人楊志強以鐵片敲擊升火，當裊裊輕煙飄向大武山時，象徵祈願祖靈庇護著在觀音山麓的學子。

原民學院院長趙仁方勉勵新生，離開部落後，原民學院就是大家的「家」，家人一起在義大共同砥礪學習，學會各項知識與技能，四年後再回到自己的部落貢獻。

吉露部落領袖羅玉梅表示，近年來義大與部落相互支持與連結，已受到部落族人的肯定，深信學生在義大環境薰陶下，定能得到最好的教育；屏東縣政府原住民處長伍麗華期許同學們記住傳統歌謠、儀式、文化及母語，鼓勵學生「記得自己，找到自己」，用自己的力量改變及創造世界。

活動最後在大四學生王曜慷與陳大豪的領唱下，邀請與會貴賓及原民學院師生們一同圍舞，以「圓」的舞形代表活動歡樂圓滿。

(中時 )