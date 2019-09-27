女屋主出門工作忘了關爐火，大湖警急滅火。

大湖警分局26日上午10時許接獲民眾報案，在泰安鄉士林村蘇魯部落有火災發生，象鼻所所長黃宏鎮及警員楊志文接報後，立即通報象鼻消防分隊前往，到達時發現門口有2隻惡犬朝員警吠叫，作勢咬人，但警方目睹屋內充滿黑煙，仍奮不顧身衝進屋內關閉瓦斯及滅火，幸虧當時無人傷亡。

大湖警分局表示，員警到場時廚房黑煙密布，房子內無人回應，警方當機立斷立即開門進入廚房，發現瓦斯爐上有焦黑冒煙鍋子仍在燃燒，趕緊先關閉瓦斯，再將燒得火紅的鍋子熄滅，眼看屋內無人，處理完畢趕緊聯絡屋主，進一步了解起火原因。

楊姓女屋主接獲通知，從田中慌張回到家中起火現場，她表示，早上8點她在燉煮湯品，一時忘記關閉爐火，就出門工作，這次差點釀禍，還好警方與消防弟兄火速到達並神速滅火，才免於祝融之災，十分感謝警方及消防人員。

大湖警分局呼籲，時值秋季，天乾物燥，民眾務必小心火燭，出門工作或到田裏農忙，保持電話或手機暢通供緊急聯絡使用，此外，需確實檢查家中電器及爐火是否拔除或關閉開關，避免起火殃及無辜。

(中時 )