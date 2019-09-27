▲埔里環翠國際同濟會新任會長李紋合（右2）與各友社的會姐聯誼。（楊樹煌攝）

國濟同濟會台灣總會南投區－環翠國際同濟會，定28日下午3時於埔里有田珍饌餐廳舉行第27、28屆會長交接暨理監事就職典禮，新會長為山東水餃達人李紋合，期待在接任後能為環翠國際同濟會開創新局，並帶給會員五星級的服務。

在大埔里地區以熱心社會公益服務，並結地區各國際社團致力慈善關懷享譽盛名的埔環翠國際同濟會，今年已邁入第28個年頭，本屆會長為劉麗嬪，一年來全心投入社會關懷的服務成果，普受地方各界懷念，而今即將缷任傳承給新任會長李紋合。

劉麗嬪回顧一年的學習與奉獻服務，她覺得得到的遠遠超越自己的想像，她會更加珍惜，她說，凡走過必留下痕跡，只有身歷其境才能真正品味，未來希望能更沈著、冷靜、淡泊、穩重是對自己的期許；劉會並表示，接任的新會長是位時髦又美麗的新時代女性代表，處事圓融，未來在她的帶領下，必能再創高峰。

即將接任環翠國際同濟會第28屆會長的李紋合表示，承蒙歷屆會長的提攜，會姐的愛戴，才能使她擔此重任，既是榮譽也是責任，義務及承擔的開始，接任後她會帶著熱情的心、歡喜的心、謙卑的心、真誠的心和關懷的心來服務大家，希望能帶給大家五星級的服務，遵循同濟精神，全力以赴，並讓環翠會帶來更多的新風格、新氣象，使會務蒸蒸日上。

(中時 )