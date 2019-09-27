花蓮市南濱路與北濱外環道南端相接的五岔路口，交通複雜、號誌又多的危險路段。（張美慧服務處提供／王志偉花蓮傳真）

張美慧議員與官員會勘危險路段。（張美慧服務處提供／王志偉花蓮傳真）

「砰！砂石車與轎車猛烈撞擊，就在我眼前！」花蓮縣議員張美慧今會勘東大門夜市天橋下方五岔路危險路口，因這交通複雜、號誌多，常讓不熟悉路況的駕駛感到混亂，也不利行人，一行會勘同時，居然當場目擊車禍，撞擊的猛烈，讓人直呼「危險啊！」

張美慧表示，由南濱路、北濱外環道等道路匯聚而成的五岔路口，車道複雜，又因外環道是砂石車專用道，大型車輛進出頻繁，車流量大，縣府為保護機車族又設置機車待轉區，使該路口有多達七座交通號誌，複雜程度可想而知，也常常讓許多不熟悉路況的用路人感到混亂，往往誤開車道，遭後方大貨車頻按喇叭催促，險象環生。

在會勘過程中，有一位外地來的駕駛人因不熟悉路況，在北濱外還道南側出口處，遭一輛砂石車撞擊，右方後座全毀，所幸駕駛人無傷。張美慧與市民代表謝豪杰以及花蓮警分局、花蓮縣政府、花蓮市公所等會勘人員，當場目擊車禍，立即協助處理車禍並疏導交通，避免大打結。

五岔路口，因車流量大，必須設定特殊時相號誌，行人要穿越馬路，則必須走上走天橋，但要到東大門夜市內才能有階梯出口，對於只是要到對向路邊的民眾而言，並不便利，建議縣府能夠重新評估檢討該路口設計。

(中時 )