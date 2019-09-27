學生們站立於六角形五層 樓的大型塔廟龍亭，期許學業能夠步步高升。（林雅惠攝）

928教師節前夕，美濃龍肚國小5、6年級學生在導師帶領下，到庄頭龍亭祭拜至聖先師孔子，表達尊師重道的虔誠，並讓孩子爬龍亭，今年擴大辦理，龍肚國中及龍山國小也加入祭孔行列，由區長鍾炳光擔任主祭官，帶領師生一起進行祭拜儀式。

您印象中至聖先師孔子是甚麼樣子？青衣長袖、拱手作揖或束髮彎 腰！美濃龍肚龍亭的至聖先師不一樣，祂著金衣、坐神轎，頭上披著 客家傳統神明布「紅西洋」，學生們進入龍亭才赫然發現，美濃的至 聖先師，原來跟土地伯公神像相似。

敬字亭供奉的石碑書寫著：「梓童文昌帝君」、「制字倉頡聖人」 、「魁斗星君」、「孚佑帝君」、「大成至聖孔子」、「朱衣星君」 ；殿內供奉至聖先師孔子神像，成了地方上對文風的期許。

老師向學生們介紹龍亭原來是一座敬字亭，有風水鎮壓作用，是客家人重視文風，敬惜字紙，焚化字紙的地方，之後改建為六角形五層 樓的大型塔廟，期望村民能夠步步高升，高瞻前程。

學生們祭孔後，每個小朋友從長輩手上領一塊「紅粄」，一顆「紅蛋」吃平安，還有黃郁仁叔叔特製象徵孝順道德智慧的龍亭「智慧筆」，學生們並向老師感謝，讓他們上了一堂現場教學。

(中時 )