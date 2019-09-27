去年立法委員林為洲及林德福等38人就前瞻基礎建設案聲請釋憲遭不受理，林德福等人再次提聲請，大法官會議認為聲請案件的內容一樣，且因人數未達立委總數1／3不符合釋憲門檻，今日再度決議不受理。

立法院2017年三讀通過前瞻建設條例且通過預算案，立委林為洲等人認為立院審查並通過前瞻預算程序有重大瑕疵，聲請大法官會議解釋並急速處分，讓前瞻法案的預算暫時無法執行。

但去年大法官會議認為，聲請釋憲的高金素梅並未參與表決，且預算案的反對的立委總數也沒有超過38人，因人數未達立委總數1／3不符合釋憲門檻，因此決議不受理；林德福的等人再度聲請。

大法官會議審查後認為，聲請案與去年不受理案件相同，且因前瞻條例二讀程序時立委高金素梅並未參與表決；前瞻預算多次審查表決，反對的立委總數都不滿38人，因為不符合大審法的規定，於是今決議不受理，且急速處分也予以駁回。

(中時 )