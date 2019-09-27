兩岸藝術家於黃山采風後共創作出70餘幅作品。（李怡芸攝）

素有「五岳歸來不看山，黃山歸來不看岳」美譽的黃山，自古為文人墨客熱愛的創作靈感，今年7月由中華文創發展促進會邀集兩岸18位知名藝術家同上黃山采風，本月29日起在台北張榮發基金會則舉辦《江山如此多嬌-兩岸藝術家共繪黃山作品展》作為此次活動的成果。

兩岸藝術家除了分別在會後創作采風印象中的黃山共70餘幅，更共同創作了《江山如此多嬌》長卷，與會的台灣藝術大學書畫藝術系主任李宗仁便指出：「兩岸藝術家各具繪畫風格，共繪最重要的是先放下不同。」他指出這樣的共繪考驗彼此構思和構圖，因此兩岸先各自畫一張，在觀摩後再合作完成大畫，各自既表現各自的特色，又把整體感得宜地表現出來。

中華文創發展促進會理事長王正典指出，以促進兩岸文化藝術交流為目的，今年是第一次舉辦兩岸藝術家繪黃山，未來將每年以《江山如此多嬌》為題持續舉辦。中華文創發展促進會顧問孫迪亦指出，黃山在中國文化中有著重要的影響，如清末民初開創的「黃山畫派」，對當時畫壇和山水畫派產生了影響，而今兩岸更以筆墨在紙上交融，期令兩岸以藝術交流作為新的開始，進一步增強兩岸的民族認同。

此次參與共繪黃山交流活動的台灣藝術家宰賢文，實則已陸續上黃山60多次，對黃山的草木、石頭乃至泉流，都十分動情，感受到其中的生命力；大陸藝術家葛茂柱，作為張大千弟子曹大鐵之徒，傳得「大風堂再傳弟子」印，則是把張大千獨創的潑墨、潑彩，運用到黃山的創作中，此次透過兩岸共繪黃山的交流活動，也從他者的角度看自家的黃山，又是一番情境。

開幕活動上包括嶺南派水墨名家歐豪年亦到場祝賀，《江山如此多嬌——兩岸藝術家共繪黃山作品展》展出至10月2日。

(旺報 )