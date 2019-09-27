觀光局茂林國家風景區管理處規劃為期兩個月的「山那邊的市集」，明天（28日）將在高雄集盒貨櫃園區搶先登場，市集現場不但邀請知名的祖韻文化樂舞團等部落族人到場演出，更準備魯凱族特有的「初魯克」供民眾免費DIY及品嘗，市集活動精彩豐富且多元，歡迎民眾前往參觀。

現場除了享受美妙的原民樂舞外，更網羅了形形色色的原民美食、農特產品及部落手工藝品等攤商，此次山那邊的市集高雄快閃場次一共與15家文創商家合作，集結了高雄多納部落及屏東神山部落等多個部落的特色商家，一次呈現多個部落的特色產品，就是要讓民眾滿載而歸！

茂管處表示，為了推廣「山那邊的市集」，今年特地將市集「原汁原味」呈現於高雄及屏東的市區，於9月28日及10月26日上午十時至下午四時分別於高雄集盒貨櫃市集和屏東火車轉運站前廣場辦理，兩場快閃市集皆集結各部落好吃、好玩、好買的特色產品，邀請市區的朋友假日走出家門，共襄盛舉「山那邊的市集」。

茂管處指出，繼高雄場之後，雙十連假起每個周末上午10時到下午4點，會在六龜新威森林公園及多納部落兩方同步舉辦，11月2日到12月1日期間每個周末上午10點到下午4點則在神山部落辦理，喜愛原民文化的民眾別錯失機會。

(中時 )