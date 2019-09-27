民進黨立委陳明文在高鐵掉300萬元一事，據《鏡週刊》報導，有神祕男子第一時間想領走這筆錢；民進黨廉政會主委邱駿彥表示，若屬實，那當然是有問題，廉政會已說過，若檢調有進一步事證，廉政會會重新處理。

週刊報導，當時有一名矮胖的神秘男子在陳明文派人出面取回失物前，就想向高鐵取走行李箱，且行李箱的外觀跟內容物都描述得一清二楚。但由於企圖領走行李箱的男子跟監視器調閱畫面明顯不符，高鐵人員第一時間就打槍，拒絕讓該名男子領走這被遺失的行李箱。不久後，陳明文派人來領行李箱，由於物品描述跟男子長相與監視器調閱相符，高鐵確認失主是陳明文無誤便將失物返還。

邱駿彥今天被問到，陳明文是否有跟廉政會提到今天週刊披露的情節；邱說，沒有啊，陳明文只說是自己帶上車的，陳不會說這錢是要給別人的；據他了解，檢調有調閱高鐵監視器，陳並沒有在高鐵上和人有碰面，因此，到目前為止，顯現證據及陳陳述，廉政會看不到有違法，但週刊報導若是屬實，那當然是有問題。

民進黨週三晚召開廉政委員會，請陳明文赴會中報告。邱駿彥會後受訪表示，依照現有事證及當事人陳述，經過很久討論，還無法違反洗錢防制法及財產不明來源罪，依照廉政條例規定，今天尚難成案；但日後有發現新事證，不排除重新處理。

(中時 )