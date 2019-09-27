擺脫腰傷陰影，「羽球王子」王子維本周在韓國公開賽愈戰愈勇，繼16強淘汰世錦賽銀牌名將安東森（Anders Antonsen）之後，27日於8強碰上去年雅加達亞運金牌得主克里斯提（Jonatan Christie），又以21比10、15比21、21比13過關，殺入男單4強。

「台灣一哥」周天成尋求衛冕韓國公開賽男單冠軍，大概沒想到阻礙他的下一個對手，竟然會是小老弟王子維。這代表台灣至少1人能挺進男單決賽，而加上「世界球后」戴資穎，台灣這次也有3人闖入韓國公開賽4強階段。

王子維過去對克里斯提以2勝4敗居於下風，上次對戰獲勝已是前年底的香港公開賽，但這次他在韓國打出腰傷前的犀利身手，殺球時速催到407公里，防守時滿場飛奔還能撲救險球，讓克里斯提首局失誤連連，只打15分鐘就被王子維拿下。

次局王子維在9平後連丟4分，隨後力戰仍無法挽回，讓克里斯提扳回1局。決勝局4平之後，王子維殺氣騰騰催出9比1猛攻，換邊後雖然一度被追到4分差距，幸好連得3分穩住陣腳，最後逼出7個賽末點，並靠克里斯提接發失誤，漂亮收下4強門票。

(中時電子報)