民進黨立委陳明文日前在高鐵遺失裝有300萬元現金的行李箱，事後由陳明文兒子領回，《鏡週刊》報導，有一名神秘男子在陳明文派人領回前，出面想要領回行李箱，且對外觀、內容物描述清楚，高鐵調閱監視器，發現該男身材與帶行李箱上車的人不符，未讓神秘男子領走行李箱。國民黨草協聯盟發起人李正皓轉發新聞質疑，若這筆錢用途真的是給兒子開店嗎？為何是另一人出面領取，恐是特殊的「交貨」方式。

記者致電向陳明文查證，陳的電話由助理代接，稱陳在跑行程會代為轉達。對於神秘男子企圖領走行李箱被拒，陳明文國會辦公室助理則說，這件事由高鐵處理，相關問題應向高鐵詢問，且委員昨天有交代，關於高鐵遺失300萬案，全案已進入司法調查程序，交由律師處理，外界不實傳聞將不再回應。

不具名綠委表示，周刊報導或任何人講的消息，無法確認來源是不是事實，且這個案子嘉義地檢署已經列為他字案調查，一切應靜候司法程序處理，沒有意見。

(中時 )