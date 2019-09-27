市議員李慶元（右著藍衣者）質詢後與文化局長蔡宗雄（後站立者）討論王大閎作品。（陳俊雄攝）

有「建築詩人」之稱的王大閎去年去世後，其子王守正把北市26件由王大閎設計的建築提報為古蹟及歷史建築，市議員李慶元在27日台北市議會教育部門質詢中，抨擊王大閎在全北市共設計105處建築，四分之一被文化局列冊管理，連故居公園都可以成為歷史建築，甚至連其父王寵惠墓園都被列為市定古蹟，「比蔣中正的慈湖陵寢還偉大」。

李慶元指出，知名建築師貝聿銘哈佛研究所同學、前國務總理及代理行政院長王寵惠之子王大閎，設計的王寵惠墓園、國父紀念館、張群故居、台大法學院圖書館等作品被指定為古蹟；外交部辦公大樓；亞洲水泥大樓、虹廬等則為歷史建築，比例之高「實在太偉大」。

李慶元抨擊，王大閎的設計作品中，其父王寵惠墓園被列為市定古蹟、反觀蔣中正的慈湖陵寢卻只被桃園市政府指定為歷史建築，「蔣中正若生前有知，可能也會從棺墎中跳出來開罵」。

另位於大安區濟南路的4戶集合住宅「虹廬」，因王大閎本身不但是設計者，也是前屋主，其子王守正在去年王大閎去世後申請為歷史建築，害得現住戶變成都更孤兒，周邊推動的都更案更將虹廬列為不受歡迎對象，住戶也氣得要與北市府打撤銷歷史建築的行政訴訟。

李慶元表示，王守正認為父親設計值得珍惜，卻先後變賣王大閎居住過的建國南路自宅、虹廬擊弘英別墅，如此私心作祟文化局卻還隨之起舞，令人不解。

李慶元指出，「虹廬」4月經北市文資審議委員會列為歷史建築，但建築斑駁漏水，且內部設計早已更動，文資委員卻強行指定，影響都更權益，十分不合理，他也要求文化局重新檢討虹廬，並撤銷指定歷史建築。

對此北市文化局長蔡宗雄表示，虹廬的西式設計又揉合東方風格，算是很少有的設計，他認為可與周邊做整個都更開發，並可在整體基地內調撥，想要與周邊辦理都更並非窒礙難行。李慶元則反譏「那你來協調看看」。

(中時 )