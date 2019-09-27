國民黨前主席洪秀柱參選台南第6選區立委，今天中午出席南關線工業區「挺柱造勢聯誼餐敘」，晚間到安平參加中華民國工商建設研究會第27期第9、10屆會長交接，她說，自己南下參選，被質疑人生地不熟，她霸氣說，「我沒在怕的」，台灣面臨困境，最重要是能為這塊土地做什麼事。

洪秀柱南征艱困選區、參選台南市立委，鼓舞藍軍基層士氣，今天中午到仁德區出席南關線工業區「挺柱造勢聯誼餐敘」，現場各大工業區廠商代表熱烈歡迎，高呼「衝破南關、柱守台灣」口號，期盼國民黨在洪秀柱帶動下，翻轉南部低迷選情。洪秀柱說，任何一個從政的人，尤其民意代表，目前台灣面臨這種困境，每個地區都有難處，要想辦法突破狀況。

南關線工業區餐敘現場除了百餘位業者代表出席，政務委員高思博、第5選區立法委員參選人蔡淑惠、南關線市議員杜素吟及吳禹寰也到場，在場人士都期盼國民黨在洪秀柱參選下，帶起台南整體士氣，翻轉南部低迷選情，冀望柱柱姐堅毅不拔、犧牲奉獻精神，為台南帶來更好發展。

洪秀柱提到，台南長期陷於水患，民進黨近20多年執政，雖提撥大量治水經費卻被政治人物濫權濫用，導致始終無法有效改善。她稱，以前是「台灣錢掩腳目」，現在是「台南水蓋巴度」，除了是施政能力不佳，更因民主機制20餘年無法在地發揮制衡之故。

洪秀柱說，任何一個從政的人，尤其民意代表，都想不只在自己的選區貢獻能力，目前台灣面臨困境，每個地區都有難處，必須想辦法突破狀況。

(中時 )