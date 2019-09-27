蔡英文總統今接見「財團法人周大觀文教基金會第22屆全球熱愛生命獎章得主」，其中來自中國的李曉光，用單一手指寫程式，獲得200多項專利，今也接受總統接見；總統表示，世界上每天都有新的考驗在發生，感謝所有的得主，讓大家知道面對生命的難題，都可以擁有無窮的潛力和可能性。

總統致詞時首先歡迎「全球熱愛生命獎章」得主來到總統府，並感謝「周大觀文教基金會」創辦人周進華和董事長郭盈蘭每年都舉辦「全球熱愛生命獎章」，這是ㄧ個非常有意義的活動。

她說，今年共有20位來自不同領域的得主，克服生命的難關，化不可能為可能，創造了很多精采的成果。有許多位得主克服身體的限制，創造了輝煌的藝術成就，非常令人敬佩。

總統提到，來自俄羅斯的羅曼諾夫（Alexey Romanov）先生，是位鋼琴家，稍後會為大家做精采的表演；來自印尼的攝影家巴達威（Rusidah Badawi）女士，她的攝影作品曾在印尼國家美術館展出；來自波蘭的肯傑爾斯基（Mariusz Kędzierski）先生，是才華洋溢的藝術家；還有口繪自傳的口足畫家高淑專女士、榮獲「國家工藝獎」的石雕工藝家盧志松先生。這些得獎人都是展現決心，克服身體障礙的例子。

總統舉例，日本鋼琴家小柳拓人先生以自身的經驗，創辦「日本自閉症音樂家協會」，培養出許多優秀的音樂家；來自中國的李曉光先生，用單一手指寫程式，獲得200多項專利，非常不簡單；周則翰先生不受限於自身的障礙，多次獲得台灣全國身心障礙游泳比賽第一名。

總統也提到，被稱為「總統主廚達人」的陳國信先生，在孤兒院長大的過程很辛苦，但是他力爭上游，成為廚藝達人，也在國宴中服務過很多位總統跟友邦元首，非常優秀。

總統指出，也有很多得主用積極的倡議行動，鼓舞了更多需要幫助的朋友，帶動很多重要的改變。來自秘魯的龔薩蕾絲女士，在街頭協助很多無家可歸的孩子，幫助3萬多名南美兒童戒毒成功，讓很多孩子的人生有新的開始。

總統也提到，奈及利亞的奧拉米勒是網紅小畫家，只有11歲，作品已經驚豔全球。更重要的是，他把作品換成食物，與整個村落的孩童分享，大家都叫他「小小羅賓漢」。

總統接著指出，排灣族長老古英勇先生，對部落的文化跟觀光做了很多重要努力，也非常積極促進原漢之間的互相理解；賴水和先生，為了讓母親呼吸芬多精，持續種下7公頃的樹木，在孝順的同時，也完成了環保跟綠化的目標。

總統說，還有很多位其他的得主，各自有不同領域的貢獻。透過這個獎項的頒發，可以把在世界上各個角落中，非常有力量的故事傳遞出去，相信也可以點燃更多人生命中的熱情。

隨後，總統及與會者共同欣賞「無掌鋼琴勇士」羅曼諾夫的鋼琴表演。羅曼諾夫天生無掌缺腿，儘管先天條件不足，仍舊以優美流暢的琴音及生命力的奇蹟感動全場。

訪賓一行由「周大觀文教基金會」創辦人周進華及衛生福利部次長何啟功陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長李大維也在座。

(中時 )