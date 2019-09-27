移民署南區事務大隊台南市專勤隊日前於國道3號關廟路段攔截遊覽車，一舉查獲42名越南籍非法外來人口。（移民署提供／劉秀芬台南傳真）

移民署南區事務大隊台南市專勤隊日前於國道3號關廟路段攔截遊覽車，一舉查獲42名越南籍非法外來人口。（移民署提供／劉秀芬台南傳真）

一名身材嬌小的女子試圖躲藏在遊覽車座位下，以為可以躲過移民官的法眼。（移民署提供／劉秀芬台南傳真）

日前數十名越南籍非法外來人口揪團到台東及墾丁進行三天兩夜旅遊，沒想到回程被移民署南區事務大隊台南市專勤隊查獲。（移民署提供／劉秀芬台南傳真）

日前數十名越南籍非法外來人口揪團到台東及墾丁進行三天兩夜旅遊，沒想到早被移民署南區事務大隊台南市專勤隊盯上，26日在國道3號關廟路段攔截他們搭乘的遊覽車，一舉查獲42名越南籍非法外來人口，全部帶回漏夜追查有無違法情事，並將依規定執行遣返。

越籍非法移工揪團遊墾丁 移民署攔截遊覽車逮42人

據了解，該旅遊團共45人，由其中一名合法居留的越籍新住民揪團，參加旅遊團者多為非法居留，33名是失聯移工，於南投埔里一帶茶園當採茶工人，非法居留最久者竟長達8年，其他還有人是逾期停留、漏跳船員。

移民官獲報後循線逐步鎖定遊覽車動態，利用該團北返南投途中，協調國道公路警察局在國道3號關廟路段攔截遊覽車，引導至關廟服務區，車子一停靠，眾多移民官立即蜂擁而上，包夾圍堵前後車門，車內查處對象一見插翅也難飛，原本充滿歡樂的車內氣氛瞬間急速凍結。

移民官上車檢查過程中，有名男性非法外來人口一度企圖衝撞安全門，甚至還有身材嬌小的女子躲藏在遊覽車座位下，以為可以躲過移民官的法眼，結果因為甕中捉鱉無處可逃，還是都乖乖束手就擒。

台南市專勤隊隊長熊德仁表示，移民署將持續加強查察，遏止違法外來人口滯台從事非法行為，也呼籲國人不要貪圖便利非法聘僱，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

影片連結：https：／／youtu.be／EuO1qbkIRQE

(中時 )