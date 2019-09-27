和美鎮大榮國小非營利幼兒園27日揭牌，累計彰化已經有12所非營利幼兒園。（吳敏菁攝）

和美鎮大榮國小新開辦非營利幼兒園27日揭牌，不僅活化少子化後校園閒置空間，更提供多元選擇，減輕家長育兒的負擔；彰化縣累計非營利幼兒園已經12所、共照顧800多名兒童，預計在2021年前，再新增7間非營利幼兒園，讓孩子就近在學區裡就能得到最好照顧。

今年彰化縣一口氣就增加8家非營利幼兒園，昨天大榮非營利幼兒園再舉辦揭牌儀式

，幼兒園帶領小朋友活潑可愛得唱遊，增添熱鬧幸福的氣氛。

縣長王惠美感謝學校提供校內閒置教室，推動公共化教保服務，並表示，許多年輕人都說不敢生小孩，怕養不起，事實上，現在政策可讓年輕人安心，自己養有2500元育嬰補助，給保姆帶有6000元補助，若送往非營利幼兒園每月僅需負擔3500元。

目前縣內總共有12家非營利幼兒園，共照顧800多位小朋友，王惠美指出，利用校園設立非營利幼兒園，孩子能讀完幼兒園後直接升小一，對於學校增員有極大幫助，更讓家長放心拚經濟，非營利幼兒園能配合家長上、下班。

王惠美表示，縣府預計在2021年前，再新增7間非營利幼兒園，並依據非營利幼兒園實施辦法規定，以公開招標方式評選優質公益法人作為經營團隊，並設有審核、評鑑及績效考評機制，家長滿意度也列入評鑑，期待以多元幼教政策，創造「平價多一點、品質優一點、負擔少一點」的育兒場域。

(中時 )