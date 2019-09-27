味全龍推手、頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關注台灣棒球運動的發展，27日賽前特地帶年輕球員前來向即將引退的彭政閔致意，希望年輕球員藉這場觀摩、了解傳奇如何成為傳奇，做為學習的標竿。為表達對這位職棒巨星的敬意，擅長書法的魏應充更寫下「彭程萬里 與有龍焉」的墨寶做為彭政閔的引退紀念。

彭政閔是中華職棒首位達成2千安、百轟、200盜的球員，可以說是一代職棒巨星，連富邦悍將洋投羅力也讚頌他是中華職棒的傳奇。

魏應充表示，我們很多人都知道，彭政閔的19年職棒生涯中並不是一路順遂，就像中職秘書長馮勝賢說的，恰恰一路以來幾乎都是把低潮當養分，像是一開始進入國家隊參加世棒賽全程坐冷板凳，或是後來成為兄弟象看板球星卻弄傷手掌，陷入生涯低潮；恰恰都一路挺過，直到今天成為所有人愛戴的職棒巨星跟傳奇。

魏應充說，做為球團的支持者，他認為恰恰奮鬥的歷程，值得成為所有新生代球員的學習標竿，因此今天特別帶新一代的味全龍球員徐若曦跟莊玉彬前來向這位即將引退的前輩致敬跟學習，也一同感謝恰恰帶給我們所有人難忘的職棒回憶。

魏應充(左2)帶新一代的味全龍球員徐若曦(右1)跟莊玉彬(左1)向彭政閔致敬。（味全龍提供／鄧心瑜傳真）

(中時電子報)