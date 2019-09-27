遠東集團板橋大遠百慶祝遠東集團70週年，首度攜手新北農業局舉辦「新北農漁精品展」為期三天銷售，包括新北小農的有機芝麻葉、櫻桃蘿蔔、萵苣等稀有生菜，與產地直送的萬里蟹、貢寮鮑、小卷等生猛海鮮。

新北市副市長吳明機表示，新北市有400萬人口，為全國最大消費地，為拓展農產品多元行銷通路，讓市民享用各地品質優良、價格實惠的新鮮農產品，辦理每季新北農漁產展售、每月全台各縣市農產品展售及電商平台通路三種模式，協助青農拓展銷售通路，此次「新北農漁精品展」就是每季期間限定的展售會，一次滿足消費者所有需求。

無獨有偶，遠百台北寶慶店自即日起至12月則規劃「逗陣來挺小農」計劃，每月於1樓希望廣場推出一～二場小農市集，從新鮮蔬果到各式農特產品，每月以不同主題及小農特色，推廣當季產地直銷蔬果及農特產品。包括新鮮蔬果、有機菇類、蜂蜜果醬、茶葉筍類、當季水果及精緻農特產加工品，小農市集一開賣立即吸引顧客駐足選購大採買，除了挺小農外，遠百寶慶店也搭起愛心大平台，號召小農捐出自家農特產品一起送愛心。

(工商 )