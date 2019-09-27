電影《返校》上映連續7天攻佔票房排名第一寶座，今（27日）上片第7天全台票房累計1億700萬，成為今年首部破億國片。主演王淨、曾敬驊今身穿1年前拍戲的制服現身，與導演徐漢強、監製李烈、李耀華出席「返校感謝你」記者會，向所有支持的觀眾致謝。王淨、曾敬驊一上台笑說制服變好緊，都要憋氣縮小腹，導演一看到演員們再次穿上制服，直呼：「好像惡夢又回來了！」他接著透露電影中暗藏長頸鹿，要眼尖的觀眾可以找找到底藏在哪。

電影《返校》舉辦記者會，監製李耀華（左起）、王淨、曾敬驊、導演徐漢強、監製李烈。（影一製作所提供）

面對片子爆紅，王淨分享有粉絲拿片中台詞搭訕：「可以跟妳一起看書嗎？」讓當時正在吃飯的她哭笑不得。總與「柏字輩」男星傳出緋聞的王淨，被糗談戀愛是否看姓名學，她大方回應：「我主要看個性、善良的人，也喜歡參考星座。」倒是很多觀眾與她分享私密的師生戀經驗，覺得很特別。

現實生活中的曾敬驊，比較喜歡成熟、有氣場的女生。他坦言與交往兩年的初戀因個性不合而分開，至今空窗1年多，挑對象一切看感覺，希望能夠遇到與他共同解決問題的人。問起對王淨有沒有興趣，王淨在一旁打槍：「我把他當女的，他把我當男的，我們私下對白低級、還會講髒話到烈姊看不下去！」

被看好入圍金馬獎的曾敬驊第一次演電影就破億，內心期待入圍一生只有一次機會的最佳新演員。隨片子爆紅，他不僅IG粉絲狂增16倍，本來都邋遢穿拖鞋短褲上課，現在開始在意形象打扮自己，回歸校園後也被學妹要求合照。

電影《返校》王淨（左起）、曾敬驊出席記者會。（影一製作所提供）

記者會上李烈坦言，票房破一億非常開心，尤其上映前3天票房累積速度快到不太真實，「返校從一開始我們就清楚是一部很在地的台灣電影，題材不太可能在大陸上映。但製作費高，又沒有大陸市場的狀況下，很少有投資人感興趣。」她透露其實片子開拍時錢還籌不到一半，到上片前1個半月、第1支預告宣傳出來後，才陸續把資金找齊，直呼工作團隊心臟很大顆！

除了制服學號暗藏玄機，電影還埋有彩蛋，導演透露片中藏了3.5隻「長頸鹿」，1隻在男女主角到戲院觀賞導演李行《兩相好》片中，1隻在老年魏仲廷回到校園中的教室中，1隻在張老師家的辦公桌上，而0.5隻在方芮欣家中掛的古畫，王淨打趣地說：「那場戲情緒很重，一衝進家門突然就看到這幅畫，心想：『這是長頸鹿嗎？！』」她與曾敬驊在記者會上也特別準備「長頸鹿」致贈給導演，期望票房節節高升。徐漢強表示從2008年的短片《匿名遊戲》開始在片子塞滿長頸鹿，本意是讓苦悶的拍戲過程多點樂趣，這個習慣延續到《返校》，歡迎觀眾進戲院一探究竟。

徐漢強記者會上感謝帶自己入行的瞿有寧導演以及校園時代的李泳泉老師，「拍攝這兩年半是非常痛苦的日子，最謝謝太太都陪到身邊。」同時他感謝演員整個過程都很相信自己，作品推出前經過無數的討論、有所取捨，《返校》是自己第一部長片，不太可能面面俱到，也虛心接受所有建議。

每天都有許多以《返校》海報二創的創意圖文在網路上瘋傳，王淨笑說：「最深刻是速食店的漢堡，看了很想吃！還看到影迷做成動畫，很驚訝。」從教育部、速食店、化妝用品的改版海報紛紛、幾乎大家都跟上這波《返校》風潮。還有許多插畫家衍生電影主角方芮欣、張明暉、魏仲廷三人的遭遇，徐漢強說：「能有讓大家發揮創意的無限想像也是滿好的。」

(中時 )