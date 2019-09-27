天心出席喬治傑生銀雕展，分享她露營也要帶喬治傑生的生活品味。（GEORG JENSEN提供）
天心出席喬治傑生銀雕展，分享她露營也要帶喬治傑生的生活品味。（GEORG JENSEN提供）
喬治傑生年度銀雕藝作「The Bed」手機盒，195萬元。（GEORG JENSEN提供）
喬治傑生年度銀雕藝作「The Bed」手機盒，195萬元。（GEORG JENSEN提供）
喬治傑生年度銀雕藝作「The Bed」手機盒，可放兩只手機，無充電功能。（GEORG JENSEN提供）
喬治傑生年度銀雕藝作「The Bed」手機盒，可放兩只手機，無充電功能。（GEORG JENSEN提供）
喬治傑生銀雕藝作Jardinere花園果缽，442萬1100元。（GEORG JENSEN提供）
喬治傑生銀雕藝作Jardinere花園果缽，442萬1100元。（GEORG JENSEN提供）
喬治傑生銀雕藝作寶石浮雕銀蛋，30萬5000元。（GEORG JENSEN提供）
喬治傑生銀雕藝作寶石浮雕銀蛋，30萬5000元。（GEORG JENSEN提供）
喬治傑生漢寧古柏Henning Koppel銀壺，110萬5300元（左）、99萬4700元（右）。（GEORG JENSEN提供）
喬治傑生漢寧古柏Henning Koppel銀壺，110萬5300元（左）、99萬4700元（右）。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生（GEORG JENSEN）銀雕展即起登台，台灣是全球巡迴的第一站，年度銀雕藝作新作「床」（The Bed）手機盒率先在台曝光，邀請天心搶先鑑賞。天心一見到作品不免會心一笑，想到自己曾熬夜玩手遊玩到天亮，隔天臉腫、黑眼圈，為此懊惱不已，應該要為手機也找張「床」，莫讓手機影響睡眠、扼殺了與老公相處的美好時光。

天心很早就與喬治傑生結緣，第一件作品是朵蘭手鐲表，不僅實用，而且美觀時尚又有品味。在她心目中，喬治傑生就是生活品味的象徵，嬌貴慵懶的她日前終於答應陪老公去露營，不僅裝備都帶齊，還不忘帶一套喬治傑生咖啡杯，享受戶外大自然之餘，也要優雅喝咖啡、兼顧生活品味。

今年是喬治傑生115周年，為此品牌接連多款大型銀雕鉅作，並將台灣列為全球巡展的首站，可見對台灣市場的重視。今年全新登場的新作「The Bed」手機盒，設計理念為「讓手機睡覺的床」，盒內可放兩隻手機，有雙人床的概念，盒蓋一閤上後，外觀就像是完美的銀雕藝品，藉此呼籲現代人放下手機、好好享受人生，是款充滿趣味與人生哲理的藝術作品。

除了「The Bed」，喬治傑生還從珍藏的設計草稿當中找到1926年「Jardinere花園果缽」設計草圖，為之驚豔，花費逾一年的時間以手工打造，如今終於問市，是來台展出的銀雕藝品當中最貴的一件作品，廣愛台灣貴婦喜愛的漢寧古柏銀壺、魚盤、冰桶、Marc Newson茶組等銀雕家飾，也是今年巡展的主打展品，即起在全台喬治傑生精品店展至10月6日止。

(中時 )

#天心 #喬治傑生