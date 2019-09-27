天心出席喬治傑生銀雕展，分享她露營也要帶喬治傑生的生活品味。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生年度銀雕藝作「The Bed」手機盒，195萬元。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生年度銀雕藝作「The Bed」手機盒，可放兩只手機，無充電功能。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生銀雕藝作Jardinere花園果缽，442萬1100元。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生銀雕藝作寶石浮雕銀蛋，30萬5000元。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生漢寧古柏Henning Koppel銀壺，110萬5300元（左）、99萬4700元（右）。（GEORG JENSEN提供）

喬治傑生（GEORG JENSEN）銀雕展即起登台，台灣是全球巡迴的第一站，年度銀雕藝作新作「床」（The Bed）手機盒率先在台曝光，邀請天心搶先鑑賞。天心一見到作品不免會心一笑，想到自己曾熬夜玩手遊玩到天亮，隔天臉腫、黑眼圈，為此懊惱不已，應該要為手機也找張「床」，莫讓手機影響睡眠、扼殺了與老公相處的美好時光。

天心很早就與喬治傑生結緣，第一件作品是朵蘭手鐲表，不僅實用，而且美觀時尚又有品味。在她心目中，喬治傑生就是生活品味的象徵，嬌貴慵懶的她日前終於答應陪老公去露營，不僅裝備都帶齊，還不忘帶一套喬治傑生咖啡杯，享受戶外大自然之餘，也要優雅喝咖啡、兼顧生活品味。

今年是喬治傑生115周年，為此品牌接連多款大型銀雕鉅作，並將台灣列為全球巡展的首站，可見對台灣市場的重視。今年全新登場的新作「The Bed」手機盒，設計理念為「讓手機睡覺的床」，盒內可放兩隻手機，有雙人床的概念，盒蓋一閤上後，外觀就像是完美的銀雕藝品，藉此呼籲現代人放下手機、好好享受人生，是款充滿趣味與人生哲理的藝術作品。

除了「The Bed」，喬治傑生還從珍藏的設計草稿當中找到1926年「Jardinere花園果缽」設計草圖，為之驚豔，花費逾一年的時間以手工打造，如今終於問市，是來台展出的銀雕藝品當中最貴的一件作品，廣愛台灣貴婦喜愛的漢寧古柏銀壺、魚盤、冰桶、Marc Newson茶組等銀雕家飾，也是今年巡展的主打展品，即起在全台喬治傑生精品店展至10月6日止。

(中時 )