台灣首部原創機器人科幻動畫電影《重甲機神：神降臨》，以台灣為主舞台，跨領域融合時事、漫畫等元素的震撼熱血動畫電影，由導演紀敦智、黃瀛洲共同執導，本片自去年在台中國際動畫影展擔任開幕片後，便引發動漫迷們高度討論，紛紛大讚台灣動畫神躍進。

《重甲機神：神降臨》世界遭受攻擊，男主角率領重甲機兵隊正面迎戰。（威視電影提供）

導演黃瀛洲透露從構思到正式上映歷經整整12年，光劇本就籌畫長達3年時間，如今這部嘔心瀝血之作終於登上大銀幕，導演黃瀛洲說：「電影早從2006年就開始構思發想，2014年規劃電影版動畫，光是劇本就花了3年時間籌備，加上設計動畫風格，前後歷經12年時間，才終於看到團隊的嘔心瀝血之作登上大銀幕。」對此導演紀敦智也表示：「我們一路上靠著不服輸的拚勁堅持走下去，夢想終於成真了！」未來也預計擴展重甲機神IP，創造屬於台灣獨特的機器人動畫。

《重甲機神：神降臨》女主角苗天音因意外遭受外星光束攻擊，而被男主角所拯救。（威視電影提供）

《重甲機神：神降臨》故事講述在近未來的海底都市「鸚鵡螺市」因受到不明外星光束襲擊，熱血的台灣男孩雷鳴海率領在海底執勤的重甲機兵隊正面迎擊，卻發現深海中竟暗藏更大的危機。在前導預告中，不僅熱血沸騰的情節讓人感到慷慨激昂，預告中還出現許多令人熟悉的台灣美景，像是野柳女王頭、台中港、三貂角等，對此導演黃瀛洲表示：「台灣是個與『海洋』緊緊相連的地方，我們也實際走訪這些地方取景，希望電影中的呈現不僅可以讓觀眾更有共鳴，也期許未來這座寶島美景可以邁向國際！」

《重甲機神：神降臨》台灣首部機器人動畫，其中加入許多台灣海洋場景。（威視電影提供）

除了真實取景之外，電影角色的性格都帶有濃濃台灣味，像是男主角正義感十足以及愛吃的個性，就連必殺技的招式也都大喊「燒肉粽」、「滷肉飯」。有趣的設定加上豐富的台灣味更讓網友直呼：「太帥了在台灣本土動畫片中看到了無限希望啊！」、「又見台灣動畫跨出一步，讓人熱血沸騰！」該片11月8日上映。

(中時 )