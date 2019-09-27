高雄市議會民進黨團總召韓賜村批評高雄市議會六點半下班、只讓12人質詢是「民主之恥」，民進黨市議員康裕成也表示這是「地方自治史上最黑暗最丟臉的一天」，但新黨籍台北市議員侯漢廷舉證反駁，指出陳菊當高雄市長時高雄市議會更早下班、更少議員能質詢，想質詢同樣要抽籤，因此侯漢廷質疑民進黨議員過去幾年是在黑洞嗎？還是不知恥？

侯漢廷表示，若民進黨陳菊當高雄市長的時代66名高雄市議員都能質詢、每次都傍晚7點才散會，則如今本次高雄僅讓12名議員質詢，確屬民主倒退，然而事實上高雄市議會過去市長施政報告質詢：

2014年3月31日，12人質詢，

18時7分散會。（午休1238-1503）

2015年3月30日，10人質詢，

17時21分散會。（午休1229-1500）

2016年4月11日，10人質詢，

17時58分散會。（午休1220-1500）

2017年3月27日，7人質詢，

17時22分散會。（午休1230-1500）

2018年8月20日，8人質詢，

17時42分散會。（午休1218到1503）

（資料來源：https：／／cissearch.kcc.gov.tw／System／Schedule／Default.aspx）

侯漢廷聲稱客觀言之，六都中下午5點或5點半散會皆有，高雄規定6點或6點半，並不算早。台北市規定市長施政，議員質詢時間6分鐘，不質詢就是翹班逃避。原來高雄如此輕鬆，採自願登記制，不登記就不用質詢。若登記者眾多呢？2012年9月28日高雄議會通過決議，市長施政報告質詢採登記抽籤。以前靠抽籤，現在也靠抽籤，何來葬送民主？

侯漢廷說，議員質詢時間屬議會內規，市長無權管轄。民進黨過去掌握議會之際，放任陳菊、才自廢武功、採自願方式。今要對付韓國瑜，卻發現早已自毀武器。

質詢順序抽籤決定 綠議員落籤喊不公

侯漢廷指出，高雄市議會未能如台北安排每位議員皆有固定質詢時間，是長久陋習，過去掌握議會者自食惡果，今人不改變頂多是因循守舊，但若要批評成最黑暗或民主之恥，

就屬民進黨自打臉了！

最後侯漢廷改編時代力量議員的話變成：「2014-2018高雄市議會放棄議員質詢的權利，更犧牲市民透過議會表達心聲的權益，只為了護航陳菊市長，無異是議會史上最丟臉的四年！」

(中時 )