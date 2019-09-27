鴻海創辦人郭台銘「退黨」案終告落幕，台北市黨正式依程序「註銷」郭台銘的黨籍，組發會今天也正式同意，全案目前送國民黨副主席兼秘書長曾永權核定，郭台銘黨籍將正式註銷，完成郭台銘「退黨」程序。

(中時電子報)