郭台銘退黨案將落幕！國民黨依程序註銷黨籍 19:142019/09/27 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鴻海創辦人郭台銘（右）。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海創辦人郭台銘「退黨」案終告落幕，台北市黨正式依程序「註銷」郭台銘的黨籍，組發會今天也正式同意，全案目前送國民黨副主席兼秘書長曾永權核定，郭台銘黨籍將正式註銷，完成郭台銘「退黨」程序。 (中時電子報) #郭台銘 #註銷 #黨籍 #程序 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸關係嚴重惡化 他八問蔡英文點出真正關鍵點 13:482019/09/23 政治 不是馬！名嘴稱拿郭錢的人就在韓競辦 15:182019/09/23 政治 靠權鬥春藥，國民黨選情別想回春 04:102019/09/24 時論廣場 黃健庭認是郭台銘副手 曝退選前七日關鍵內幕 13:392019/09/24 政治 黨產會認定中廣是國民黨附隨組織 追徵77億 15:312019/09/24 政治 黨產會認定中廣為附隨組織 趙少康：應向國民黨追徵帝寶得利 16:002019/09/24 政治 藍議員怒嗆王金平、黃健庭：滾 不爽就離開國民黨 17:232019/09/24 政治 國民黨慰留郭董 自抓毒蛇咬屁股 04:102019/09/26 政治要聞 遭泛藍排擠 郁慕明強調新黨是深藍 04:102019/09/26 政治要聞 國民黨慰留郭台銘 陳宏昌痛批：有夠噁心！ 13:562019/09/26 政治 政治熱門新聞 韓國瑜決定公開氣爆機密 網：大號吳音寧慘了！ - 政治 沉默螺旋真存在！韓街頭民調狠超蔡 - 政治 抓到了！黃捷又翻白眼 爆韓國瑜施政報告... - 政治 郭與趙少康會面後退選？郭幕僚曝真相... - 政治 高鐵300萬神祕男第一時間想領走 他：陳明文完了？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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