中華民國海軍27日在基隆港舉辦開放國防知性之旅營區開放參觀活動 19:202019/09/27 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為兩棲偵搜大隊海上操舟表演。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 圖為陸戰隊學校莒拳隊戰技操演。（鄭任南攝） 中華民國海軍27日在基隆港舉辦開放國防知性之旅營區開放參觀活動，除了讓民眾得以近距離瞭解包含海獅潛艦、銘傳艦及愛國者飛彈等國軍現役武器裝備，同時也有包含兩棲偵搜大隊海上操舟等國軍動態操演，展現官兵高昂的戰志與精實訓練的成果。 (中時 ) #開放 #活動 #國防 #營區 #知性之旅 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡擁主場優勢 收割國防成果 04:102019/09/23 政治要聞 國防部長嚴德發：F-16V新戰機 112年就可接機 09:532019/09/23 軍事 國防部長嚴德發說 不會空襲福建 10:182019/09/23 軍事 九寨溝景區27日試開園 開放85％區域 19:442019/09/23 兩岸 外交部近期宣布海灣6國旅客來台免簽？ 政院尚未見公文 21:452019/09/23 政治 蔡英文論文授權 國圖：1天作業就對外開放閱覽 21:522019/09/23 生活 《金融股》結合數位生活應用，彰銀打造開放API生態圈 07:442019/09/27 財經 《汽車股》裕隆：裕隆城仍興建中，但內部優化及檢討 14:322019/09/27 財經 開放山林 蘇揆下周一宣布新政 15:022019/09/27 政治 九寨溝重新開放 微生物技術再現諾日朗瀑布 15:592019/09/27 兩岸 軍事熱門新聞 都怪155元核彈零件 美要拿310億補破網 - 軍事 太失望！這國要賤價拍賣唯一航母 - 軍事 國軍「砲王」240砲射擊 震撼馬祖全島 - 軍事 大陸閱兵綵排 出現15式輕戰車 - 軍事 軍情專家：F16V遲來 升級F16出現「戰機缺口」 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。