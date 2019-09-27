圖為陸戰隊學校莒拳隊戰技操演。（鄭任南攝）

中華民國海軍27日在基隆港舉辦開放國防知性之旅營區開放參觀活動，除了讓民眾得以近距離瞭解包含海獅潛艦、銘傳艦及愛國者飛彈等國軍現役武器裝備，同時也有包含兩棲偵搜大隊海上操舟等國軍動態操演，展現官兵高昂的戰志與精實訓練的成果。

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