《陰間條例》與《冥戰錄》同是以台灣神祉為發想題材。(開拓動漫提供／王寶兒台北傳真)

將媽祖化身為擁有萌萌大眼的魔法少女，屢受金漫獎肯定的漫畫《冥戰錄》，在漫畫家韋宗成的筆下，不僅讓民間的天上聖母，有了嶄新的可愛形象，近日更將與漫畫家Salah-D的作品《陰間條例》合作，改編為舞台劇《陰間條例x冥戰錄》，讓萌系媽祖再進化，成為時下流行的直播主，為網路鄉民開釋解惑。

舞台劇導演蘇洋徵透露，《冥戰錄》的女主角林默娘在舞台劇中將全程將以虛擬投影現身，「這部劇設定為2019年的台灣，就算《陰間條例》裡的七爺八爺，擁有古老神秘法術，當然還是會碰到手機、網路和直播這種東西，因此我們建構出一個概念叫『Vtuber』，也就是虛擬的Youtuber，讓女主角默娘以虛擬的形象跟觀眾互動，一來可以從網路上的事情講到現實中的人生，二來也可以忠實呈現默娘在漫畫的可愛外貌。」

《陰間條例》與《冥戰錄》同是以台灣神祉為發想題材。《陰間條例》改編自七爺八爺的民俗傳說，讓眾人印象中，看來莊嚴肅穆的神明擁有像常人一般的性格，以輕鬆詼諧的方式，讓大眾了解到他們如何帶領人們前往陰間。

蘇洋徵表示，兩部原作其實擁有一樣的核心概念，「裡面的人物都會有『我願意為你而死』的精神，比方說七爺八爺的互相等待，或是韋宗成畫出的年輕道士柏戎，願意為林默娘上天下地，這種甘願為心愛人走天涯的情懷，都是很動人的，舞台劇的改編也會以這種情懷作為出發點。」

蘇洋徵表示，《陰間條例x冥戰錄》就像是「漫威式改編」，舉例而言，美國近期火紅的《蜘蛛人》系列裡，其實也有別部作品《鋼鐵人》的影子，而《冥戰錄》與《陰間條例》皆是以台灣民間信仰為題，自然也可以做融合改編。

韋宗成笑稱，作為原著作者，希望舞台劇的改編能夠發揮原著精神即可，其他便由舞台劇的編導等人自由發揮，《冥戰錄》與《陰間條例》的角色雖會在舞台劇中登場，但舞台劇是獨立劇情，「兩部作品原本皆是以台灣民俗或是宗教作為出發點，劇情便能很自然的融合在一起。

繼傳奇本土漫畫《諸葛四郎》於2017年改編為舞台劇後，《冥戰錄》與《陰間條例》的舞台劇合作，也將再寫下台漫跨領域改編的新歷史。在日前舉辦的第十屆金漫獎典禮上，文化部政務次長蕭宗煌也在致詞中提及《陰間條例x冥戰錄》，肯定台漫成為帶動文化前進的跨界引擎。

《陰間條例x冥戰錄》今(27)日於水源劇場首演，演出日期至9月29日。

(中時 )