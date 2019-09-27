蔡英文總統27日參加海外台商後援會成立大會。（甘嘉雯攝）

蔡英文總統27日參加海外台商後援會成立大會，來自亞洲、非洲、南美洲、北美洲、歐洲、大洋洲的台商上百人擠爆體大綜合大樓會議廳，後援會成員熱情揮舞旗幟，齊聲吶喊「2020台灣要贏」，凍蒜聲不斷，她拜託台商要讓有政績的團隊值得再給4年。

蔡英文說，執政這3年多來，一直擴大全球的布局，讓經貿佈局不會只集中在幾個地方，希望這樣的模式可以繼續經營下去，剛開始或許有點手忙腳亂，但本意是可以讓台灣加速改變，為未來的脫胎換骨打下好基礎，「我相信每個新接政權都需要一段時間才看得出執政的效果」。

「我們期中考做得不太好…」蔡英文說，去年九合一選舉後，我們重新檢視一遍執政效果，把好的政策裡面不夠完整的通通補上，應該照顧的就拿出政策照顧，在執政就開始努力的事情也看到成果，期盼「3年有成」，執政剛開始真的很困難，千頭萬緒，人民投票給我們就是希望能夠做出以前政府做不到的事情。

蔡英文說，現在面臨起伏不定的國際環境，政府更要穩穩地讓國家經濟發展往前走，在政策推出之後，經濟一直穩定成長，美中貿易戰之後，很多國家經濟成長率向下修，但台灣都還是維持2％至3％的成長，今年第2季已經到達亞洲4小龍第一名，全年表現預估也是如此。

「法令訂好了不要讓我漏氣！」蔡英文表示，我們請立法院立了法律，讓台商資金可以回流，她說，20年前做陸委會主委時，看到台商一直往外移，現在擔任總統是台商一直回來，今年1月至今已經累積6000億的台商要回來了，創造出優質就業機會跟經濟成長動能，會一直延續將來好幾年。

她說，在全世界各地打拼讓台灣經濟實力可以擴張，而台灣還有許多新興產業值得大家投資，希望台商不要忘記台灣有很多投資的機會，歡迎大家回到台灣。

(中時 )